4月にリリースされた水曜日のカンパネラの「サマータイムゴースト」のミュージック・ビデオが公開された。 「サマータイムゴースト」はテレ東系列ほかにて土曜23時より放送中のTVアニメ「九龍ジェネリックロマンス」のオープニング主題歌として書き下ろされた楽曲だが、ミュージックビデオは全編TVアニメ『九龍ジェネリックロマンス』の映像で構成されており、よりいっそう楽曲の世界観を引き立たせる作品となっている。 水曜日のカンパネラ「サマータイムゴースト」 4月4日(金)リリース配信:https://wed-camp.lnk.to/stg 水曜日のカンパネラ・ライブ <SUMMER TIME GHOST>ソウル公演公演日:2025年6月8日 (日)会場:ソウル・弘大 musinsa garagehttps://www.globalinterpark.com/ja/product/25004911?prdNo=25004911[問]asianpopfestivalkr@gmail.com <SUMMER TIME GHOST>台北公演公演日:2025年6月20日 (金)会場:Legacy Taipei傳 音樂展演空間https://romanticoffice.kktix.cc/events/wednesdaycampanella2025 <SUMMER TIME GHOST>バンコク公演公演日:2025年6月22日(日)会場:Lido Connect (Hall2)https://www.ticketmelon.com/sss/wc2025 <SUMMER TIME GHOST>ロンドン公演公演日:2025年7月27日(日)会場:HEAVEN <SUMMER TIME GHOST>ミラノ公演公演日:2025年7月29日(火)会場:LEGEND CLUB <SUMMER TIME GHOST>パリ公演公演日:2025年7月31日(木)会場:PETIT BAIN カトヴィツェ<OFF FESTIVAL>出演日:2025年8月2日(土)会場:Katowice, Dolina Trzech Stawówチケットリンク:https://www.reservix.de/tickets-off-festival/b0d3274b5-10b9-49e4-be33-750bf4cd1d6d ◆水曜日のカンパネラ・オフィシャルサイト

The post 水曜日のカンパネラ、「サマータイムゴースト」のミュージック・ビデオ公開 first appeared on BARKS.