¡Ö¤â¤¦²ñ¤¤¤¿¤¤!¡×54ºÐ½÷Í¥àÊì¤ÈºÆ²ñá¤Ç°¦¤À¤ÀÏ³¤ì¡Ä2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ªÊìÍÍ¤Ç¤¹¤Í♡¡×¡ÖÂ·¤¤¤âÂ·¤Ã¤Æ¡Ä¡×È¿¶ÁÂ³¡¹¡¡08Ç¯¥É¥é¥Þ¡Ö¾å³¤¥¿¥¤¥Õ¡¼¥ó¡×¤Ç¿Æ»ÒÌò
´é¤ò´ó¤»¹ç¤¤¡Äà¿Æ»Ò°¦á¤¦¤«¤¬¤¨¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È!
¡¡½÷Í¥¤ÎÌÚÂ¼Â¿¹¾(54)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£àÊìá¤ÈºÆ²ñ¤ò´î¤Ó¹ç¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö»ä¤Î¤ªÊì¤µ¤óÌò¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿Æü½Ð»Ò¤µ¤ó¤Èµ×¡¹¤ËºÆ²ñ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢½÷Í¥¤Î¸¶Æü½Ð»Ò(65)¤È´é¤ò´ó¤»¹ç¤¤¡¢¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¯¤ÆÀµÄ¾¤Ç¡£ÊÑ¤ï¤é¤º¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤À¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¸¶¤â¡ÖËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤ºÆ²ñ¤Ç¤·¤¿♡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È³¨Ê¸»úÉÕ¤¤Ç¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£¤µ¤é¤ËÌÚÂ¼¤¬¡Ö¤â¤¦²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹!¡×¤ÈÊÖ¤¹¤Ê¤É¡¢à¿Æ»ÒÃçá¤¦¤«¤¬¤¨¤ëÅê¹Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ªÊìÍÍ¤Ç¤¹¤Í♡¾Ð´é¤¬¤ªÆó¿ÍÁÇÅ¨¤Ç¤¹♡♡¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤Î¾Ð´é¤ËÌþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö´ãÊ¡¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡£¤ª¤Õ¤¿¤ê¤È¤âÂ·¤¤¤âÂ·¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¥½÷»Ò¡¼¤º¡×¡Ö¾å³¤¥¿¥¤¥Õ¡¼¥ó¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»×¤¤½Ð¿¼¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£ÁÇÅ¨¤ÊºÆ²ñ¡¢¹¬¤»¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2008Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHKÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ö¾å³¤¥¿¥¤¥Õ¡¼¥ó¡×¤Ç¡¢¼ç±é¤ÎÌÚÂ¼±é¤¸¤ëÌîÂ¼ÈþÎë¤ÎÊì¿Æ¡¦·¯¹¾¤ò¸¶¤¬¤Ä¤È¤á¡¢2¿Í¤Ï¿Æ»ÒÌò¤Ç¶¦±é¤·¤¿¡£