¡ÚÆÃ½¸¡¦°ÂÁ´¤Ê¿å¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¸¦µæ①¡Û¿å¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤ë¤À¤±¡Ø¿®Âç¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡Ù¤Ç¿å¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¡¡À¤³¦¤Î¿åÌäÂê¤ËÄ©¤à¡ª¿®½£¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡ÚGood For the Planet¡ô¥°¥Ã¥×¥é¡Ê£³¡Ë¡Û
º£½µ¤ÏÆü¥Æ¥ì·Ï¤¬ÃÏµå¤Î¤¿¤á¤Ë¤¤¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¡¢SDGs¤Ê1½µ´Ö¡£¡Ø¥°¥Ã¥É¡¦¥Õ¥©ー¡¦¥¶¡¦¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡¦¥¦¥£ー¥¯¡ÙÎ¬¤·¤Æ¥°¥Ã¥×¥é¤Ç¤¹¡£
¿®½£¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡£°ÂÁ´¤Ê¿å¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¸¦µæ¤¬¡¢¿®½£Âç³Ø¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î³«È¯¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸¦µæ¼Ô¤¬¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡¢¤¢¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤·¤¿¡£
¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¡£
¤ª¤è¤½300¿Í¤Î¥Þ¥µ¥¤Â²¤¬Êë¤é¤¹¥ì¥Þ¥ó¥ÀÂ¼¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î´Ä¶¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¿å¡Ä¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¼«Á³Í³Íè¤Î¥Õ¥ÃÁÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿å¤ò°û¤ó¤À»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¹ü¤ÎÀ®Ä¹¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Î¿åÌäÂê¤ËÄ©¤à¸¦µæ¼Ô¤¬¿®½£Âç³Ø¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£
¿®½£Âç³Ø¥¢¥¯¥¢¡¦¥ê¥¸¥§¥Í¥ìー¥·¥ç¥óµ¡¹½¼êÅè¾¡Ìï µ¡¹½Ä¹
¡Ö¤³¤³¤¬ºÇ¿·¤ÎÁõÃÖ¤Ç¿å¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£Á´Éô¤Ç¤¹¤Í¡£°ìÂÎ¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÄ¹Ìî»Ô¤Î¿åÆ»¤È¾¾ËÜ¤Î¿åÆ»¡¢ÅöÁ³°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢°æ¸Í¿å¤À¤Ã¤¿¤é°æ¸Í¿å¤Ç°ã¤¦¤·¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¤ä¤Ã¤ÑÁ´Á³°ã¤¦¤Î¤Ç¤½¤Î¿å¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡×
¿®½£Âç³Ø¥¢¥¯¥¢¡¦¥ê¥¸¥§¥Í¥ìー¥·¥ç¥óµ¡¹½¤Î¼êÅè¾¡Ìï¶µ¼ø¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥¢¡¦¥ê¥¸¥§¥Í¥ìー¥·¥ç¥ó¡£
¡Ö¿å¤Î¹âÅÙ¤ÊÍøÍÑ¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´íµ¡Åª¤ÊÃÏµå´Ä¶¤Î²ÝÂê²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢¿·¤¿¤Ê³ØÌäÊ¬Ìî¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¢¿®½£Âç³Ø¤Ç¤Ï¿å¤Î½Û´Ä¤ä¿åÁÇ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ê¤É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë160¿Í¤¬¸¦µæ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿®½£Âç³Ø¥¢¥¯¥¢¡¦¥ê¥¸¥§¥Í¥ìー¥·¥ç¥óµ¡¹½¡¡¼êÅè¾¡Ìï¶µ¼ø
¡Ö1¤Ä¤Ï¿å¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÌäÂê¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Ï¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤³¤Î2¤Ä¤¬Âç¤¤Ê»ëÅÀ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¡×5840¡ÖÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤ì¤¤¤Ê¿å¡¢°Â¿´°ÂÁ´¤Ê¿å¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¤¤È¡£¡×
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢Æ¼¤¬ÍÏ¤±¹þ¤ó¤ÀÀÄ¤¤¿å¤¬¡¢Æ©ÌÀ¤Ê¿å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¾ô²½ÁõÃÖ¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤³¤Î¥«ー¥È¥ê¥Ã¥¸¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿®½£Âç³Ø¥¢¥¯¥¢¡¦¥ê¥¸¥§¥Í¥ìー¥·¥ç¥óµ¡¹½¡¡¼êÅè¾¡Ìï¶µ¼ø
¡Ö¤½¤ÎÃæ¤Ï·ë¾½ºàÎÁ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡Ö¿®Âç¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡×NaTiO¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¿å¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤¹¤ë¼Â¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¿®Âç¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡×¡¢¿®½£Âç³ØÆÈ¼«¤Îµ»½Ñ¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¹â¤¤µ¡Ç½¤ò»ý¤Ã¤¿·ë¾½¤Ç¤¹¡£
·ë¾½¤òºî¤ëºàÎÁ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ÎÆ¯¤¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¿å¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤äÈ¾Æ³ÂÎ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü¡¹¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºàÎÁ¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬ÎÌ¤Çº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢ÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤¿¿®Âç¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¸¦µæ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿®½£Âç³Ø¥¢¥¯¥¢¡¦¥ê¥¸¥§¥Í¥ìー¥·¥ç¥óµ¡¹½¡¡¼êÅè¾¡Ìï¶µ¼ø
¡Ö¤³¤Î¿®Âç¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¤³¤Î¿å¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¿å¤ÎÎ®¤ì¤À¤±¤Ç¿å¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¡×
¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤ÎÂ¼¤Ç¤Ï¡¢µîÇ¯¤Þ¤Ç¤ª¤è¤½2Ç¯´Ö¹Ô¤ï¤ì¤¿¼Â¾Ú¼Â¸³¡£
ÃÏ²¼¤Î´äÈ×¤ÎÆÃÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Â¼¤Î¿å¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¼«Á³Í³Íè¤Î¥Õ¥ÃÁÇ¤Ï¡¢WHO¡ÊÀ¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡Ë¤¬Äê¤á¤ë¿å¼Á´ð½à¤Î10ÇÜ°Ê¾å¡¢¤·¤«¤·¡¢¡Ö¿®Âç¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡×¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤ÎÁõÃÖ¤Ç¡¢¿å¤Ï¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥ÃÁÇ¤Ï´ð½àÃÍ°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¿å¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤¹¤ëÆüËÜ¤Îµ»½Ñ¤ÏÀ¤³¦¤ÇÌòÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬ÁõÃÖ¤¬Âç·¿¤ÇÂçÎÌ¤ÎÅÅÎÏ¤ä¡¢¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¡ÖÊÉ¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¿®Âç¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡×¤Ï¤½¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤ëµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£
¿®½£Âç³Ø¥¢¥¯¥¢¡¦¥ê¥¸¥§¥Í¥ìー¥·¥ç¥óµ¡¹½¡¡¼êÅè¾¡Ìï¶µ¼ø
¡Ö¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤¬¤Ê¤¤Ãæ¤ÎÊë¤é¤·¤Î¿Í¡¹¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤ÊµðÂç¤ÊÅÅÎÏ¤òÏÅ¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Âç¤¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÀßÃÖ¤·¤Æ±¿ÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Êµ»½Ñ¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¥³¥¹¥È¤â¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢Èó¾ï¤Ë´ÊÊØ¤ÊÊýË¡¤Ç¿å¤ò¤¤ì¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡×
¤â¤È¤â¤È¡¢¿å¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¼êÅè¶µ¼ø¡£
¡Ö¤½¤Î¥ß¥ë¥Õ¥£ー¥æ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤¢¡¢µ¤ÉÕ¤¯¤Î¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃÙ¤ì¤Æ¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯Âç¤¤Ê¥¿ー¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤Í¡£¡×
À¤³¦¤Î¿åÌäÂê¤ËÄ©¤à¿®Âç¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¢¤½¤ÎÈ¯¸«¤Ë¤Ï°Õ³°¤Ê¥¦¥éÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£¡ÚÆÃ½¸¡¦°ÂÁ´¤Ê¿å¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¸¦µæ②¡¡Good For the Planet¡ô¥°¥Ã¥×¥é¡Ê£³¡Ë¡Û¤Ø¢£