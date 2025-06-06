

6月6日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■新設 ――――――――――――――



ＣＡＰＩＴＡ <7462> [東証Ｓ] 決算月【3月】 6/6発表

毎年9月末と3月末時点で800株以上を保有する株主を対象に、株主優待ポイント（保有株数に応じて5000～5万ポイント）を年2回付与する。



■変更 ――――――――――――――



進学会ホールディングス <9760> [東証Ｓ] 決算月【3月】 6/6発表

QUOカード贈呈の対象を保有株数100株以上→500株以上に引き上げ、金額を1000円分（従来は500円分）に増額する。



ウェルディッシュ <2901> [東証Ｓ] 決算月【8月】 6/6発表（場中）

決算期変更に合わせて株主優待制度を変更する。新制度では、毎年8月末と2月末時点で300株以上を半年以上継続保有する株主に、保有期間に応じて5000～1万円分のQUOカードを年2回贈呈する。また、8月末時点で3000株以上を保有する株主に2万円相当の自社商品詰合せ、3000株以上を3年以上継続保有する株主には10万円分の食品・飲料・栄養補助食品等を贈呈する。 25年8月末から適用。



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