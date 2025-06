気候も装いも一気に初夏ムードになって、まず気になるのがインナーの問題。せっかくのおしゃれも下着が見えたり、透けたりしては台無しだから夏本番前に備えたい! 今回はこの夏出番確実なトレンド感ある短丈トップスとシアートップスにおすすめなベストインナーをレクチャー。

短丈トップスのインナーはクロップトインナーにお任せ!どんな肌見せ服にも合うマルチなおしゃれ派

出典: 美人百花.com

楽ちんなカップ付き。1枚でも着用できるからオフショルやシアートップスのインナーとしても活躍。

キャミソール¥4,950/ココ ディール

Wストラップがコーデのワンポイントにも!

出典: 美人百花.com

下からグイッとバストを押し上げるメイク力。ブラなのに下着見えしないキャミソールデザインもおしゃれ。

ブラジャー¥3,850/aimerfeel

ストラップレスにもなるカップ付きベアトップ

出典: 美人百花.com

谷間をカバーしてくれるストレートネックライン。ショート丈がクロップトトップスと好相性。

キャミソール¥4,490/ビジュリィ(アダストリア)

シアートップスのインナーは同色系インナーをなじませるのが正解!シアーホワイトになじむインナーで肌見せを清楚に

出典: 美人百花.com

白の世界観をじゃましないよう、カップ付きインナーで爽やかに。

ブラウス¥7,920/MISCH MASCH キャミソール(スリィ(アダストリア)

インナーが浮かないように同系色をセレクトして!

出典: 美人百花.com

ピンクカラーのシアーブラウスには、同系色インナーを仕込んで主役の可愛さを引き立てて。

ブラウス¥17,600/リランドチュール ピンクカップインキャミソール¥2,290/UNIQLO

服見えするシンプルデザインだから透けても安心♪

出典: 美人百花.com

厚手のパッドで盛れるからブラ+キャミの重ね着不要。透け見えしてもおしゃれ。

キャミソール¥3,300/PEACH JOHN

レイヤードルックをサマ見えさせるリッチなベロア♡

出典: 美人百花.com

華奢な肩ひもは伸縮性があるのでずり落ちる心配なし! ベロア素材でおしゃれのアクセントを。

キャミソール¥5,500/Mila Owen

トレンド色のブラウンはインナーとしても◎

出典: 美人百花.com

黒より色っぽくならないブラウンカラーでシアートップスのこなれ感を底上げ。

キャミソール¥5,900/ROSIER by Her lip to

掲載:2025年6月号「初夏服に自信が持てる♪爛譽妊のための瓮ぅ鵐福璽イド」

撮影/志田裕也 スタイリング/筒井葉子(PEACE MONKEY) 構成・文/長谷川稚渚 再構成/美人百花編集部.com