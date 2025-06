タリーズコーヒーから、アイスコーヒーの楽しさを広げてくれるサマーギフトセットが登場!

店舗で販売される「タリーズ サマーボックス」に加え、タリーズ公式楽天市場店限定の「サマーセット」もラインナップ。

夏らしい清涼感と実用性、そしてコーヒーの奥深い魅力を詰め込んだ、タリーズならではのシーズナルアイテムを紹介していきます。

タリーズコーヒー「タリーズ サマーボックス」

発売日:

タリーズ サマーボックス:2025年6月18日(水)発売(予約開始:5月28日〜)

2025 タリーズ サマーセット 7,000円A/8,000円:2025年6月6日(木)より順次発売

販売店舗:

タリーズ サマーボックス:全国のタリーズコーヒー店舗(※一部店舗を除く)

タリーズ サマーセット各種:タリーズコーヒー 公式楽天市場店 限定

タリーズコーヒーは1997年8月7日に日本1号店がオープンして今年で創業28周年を迎えます。

「アニバーサリーハッピーバッグ」は、2012年から発売を開始し、13年目となる2025年は、特別な夏のギフト「サマーボックス」にリニューアルしてお届け。

“DISCOVER Your PRECIOUS ICED COFFEE STYLE.”をテーマに、自分だけのアイスコーヒースタイルを発見してほしいという想いが込められています。

『コールドブリュー』『シングルサーブ』『ハンドドリップ』、タリーズコーヒーならではの「3つの抽出スタイル」でアイスコーヒーを自由にお楽しみいただけるよう、こだわりのコーヒーをセレクト。

さらに、限定デザインのステンレス2WAYタンブラーはカップインタンブラーとしても使える便利な仕様で、さまざまなシーンのコーヒータイムを彩ります。

サマーギフトにもぴったりな夏らしいデザインを施したボックスタイプで、大切な方への贈り物にもおすすめです。

タリーズ サマーボックス

価格:5,500円(税込)

グァテマラ サン ホセ エル オブレロ 100g(粉)ステンレス2WAYタンブラー 380mlギフトボックスコールドブリュー エチオピア ゲイシャ 2P楽しみ方ガイド 1枚シングルサーブ ブラジル 2Pドリンクチケット 5枚 ※有効期限2025年12月17日(水)デザインステッカー 1枚

全国のタリーズ店舗で販売される、体験型のギフトボックス。

コールドブリュー、シングルサーブ、ハンドドリップなど多彩な抽出スタイルで楽しめるよう、個性豊かな豆やアイテムを厳選してセットにしています。

注目は、カップインにも対応した2WAYステンレスタンブラー。

炭酸飲料にも使える耐久性を備えた優秀デザインで、日常使いにもおすすめです。

その他にも、エチオピア産ゲイシャ種やグァテマラ産豆、5枚のドリンクチケット、楽しみ方ガイドが付属。

コーヒーの世界が広がるワクワク感たっぷりの限定ギフトです。

2025 タリーズ サマーセット 7,000円A

価格:7,000円(税込)

コールドブリュー エチオピア ゲイシャ 2Pシングルサーブ ブラジル 2Pグァテマラ サン ホセ エル オブレロ 100g(粉)ハウスブレンド 400g (粉)ステンレスマグドリンクチケット 5枚 ※有効期限2025年12月17日(水)

蓋付きステンレスマグ付きのサマーセットは、公式楽天市場店限定。

ホット・アイス兼用のマグはデスクにも馴染みやすく、スタイリッシュな実用アイテムとして人気を集めそうです。

コールドブリュー(エチオピア ゲイシャ)、シングルサーブ(ブラジル)、グァテマラ産豆、ハウスブレンド400gに加え、ドリンクチケット5枚付き。

毎日のコーヒータイムがもっと楽しみになる、贅沢な詰め合わせです。

※「タリーズ サマーセット 7000円」は他にも3商品ご用意しております。

2025 タリーズ サマーセット 8,000円

価格:8,000円(税込)

シングルサーブ ブラジル 2Pグァテマラ サン ホセ エル オブレロ 100g(粉)・ハウスブレンド 400g(粉)トライタンサーバー ・オリジナルドリッパードリンクチケット 5枚 ※有効期限2025年12月17日(水)

ドリッパーとサーバーを備えたハンドドリップ向けセット。

こちらも楽天市場店限定での展開。

自宅で丁寧にコーヒーを淹れる時間を楽しみたい方におすすめの内容です。

グァテマラやブラジルの豆、ハウスブレンド400g、ドリンクチケット5枚のほか、軽量で割れにくいトライタンサーバーと、タリーズオリジナルのドリッパーが付属。

はじめてのハンドドリップにもぴったりな、実用性の高いセットです。

暑い夏こそ、こだわりの一杯で心も体もリフレッシュ。

タリーズの夏限定コーヒーセットで、自分らしい“アイスコーヒースタイル”を見つけてみてくださいね!

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post コールドブリュー・シングルサーブ・ハンドドリップでコーヒー体験!タリーズ サマーボックス appeared first on Dtimes.