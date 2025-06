去就が注目されているナイジェリア代表ストライカーは来季も欧州の舞台でプレイするようだ。



移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ナポリに所属する26歳のナイジェリア代表FWヴィクター・オシムヘンとサウジアラビアのアル・ヒラルの交渉は破談に終わったという。



今季ナポリからガラタサライにレンタル移籍で加入したオシムヘンは今季リーグ戦29試合で26ゴール5アシストを記録するなど活躍。UEFAヨーロッパリーグでも7試合で6ゴール1アシストと結果を残しており、今夏も昨夏に引き続き去就が注目されている。





