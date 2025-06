°ì½Ö¤Ç¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤Ç¤­¤ë¡Ö¥¢¥¤¥¹¥«¥¤¥í¡×¤ÏÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¡¦¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤âÊØÍø¡ªÎÃ¤·µ¤¤Ê¥«¥é¡¼3¿§¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È

暑い日も増えてきて、そろそろ本格的に準備したい“冷感グッズ”。一気にクールダウンできるアイテムが欲しい!という人には、氷のように冷たい、Life on Products(ライフオンプロダクツ)の「アイスカイロ」がおすすめです。今回は、カラーラインナップや使ってみた感想など、気になるポイントをレビューします。現在、isutaの公式Xでは、Life on Productsの「アイスカイロ」が当たる読者プレゼントを実施中。気になる方は、文末の投稿からぜひ応募してみてくださいね。



一瞬で氷のようにひんやり

最新冷感グッズ「アイスカイロ」が当たる!

コンパクトで持ち運びしやすく、しかも“冷温2WAY”で1年中使える「アイスカイロ」(税込3278円)を3名様にプレゼント



応募方法

@ISUTA_JPをフォロー

締切:2025年6月12日(木)23:59… pic.twitter.com/TkL1Mt4kW6

- isuta (@ISUTA_JP) June 6, 2025



一瞬で氷のように冷たくなる「アイスカイロ」Life on Productsから、2025年夏の新作として登場した「アイスカイロ」(税込3278円)。本体と充電用のUSBコードがセットになっています。冷却プレートが氷のように冷たくなり、首元や手首など、熱さを感じる部分に直接あててクールダウンできる、画期的なアイテムです。手のひらサイズで、バッグのポケットにもすっぽり収納可能。通勤・通学はもちろん、アウトドアでも重宝すること間違いなしですよ。厚みもちょうどよく、手にしっかりフィットするのも嬉しいポイント。しかも電源をオンにしてもほぼ無音だから、電車やエレベーターなど、人が多い場所でも気にせず使えます。「ハンディファンは音が気になる…」という人にもおすすめです。夏はアイスカイロ、冬は温カイロとして使える使い方もとってもシンプル。ダブルクリックで電源オンになる安心設計で、バッグの中でうっかりスイッチが入るのも防げます。電源を入れるとブルーのランプが点灯し、プレートがすぐにひんやり。さらにこの「アイスカイロ」は、冷温2WAY仕様で、ボタンを長押しするとランプが赤色に変わり、温モードへ切り替えられます。火照った体には「冷モード」、冷房で冷えすぎた時や寒い日には「温モード」と、シーンに応じてパッと使い分けできる優秀さが魅力。充電式でくり返し使えるのも便利で、夏は“冷感アイテム”、冬は“温カイロ”として1年中活躍してくれますよ。冷モードは、外気温より約-10℃で氷のような冷たさが気持ちよく、温モードは約53℃まで上がりかなり熱め!温モードの時は、ハンカチや洋服の上から使用するのがおすすめです。充電時間は約3.5時間。寝ている間や、ちょっとしたスキマ時間でサクッと充電できます。フル充電で、冷モードは約1.5時間、温モードは約2.5時間の使用が可能です。涼し気でかわいい全3色がラインナップカラーは『リリーホワイト』『スモーキーピンク』『スモーキーブルー』の全3色。どれもやさしくて涼しげなカラーリングが特徴です。落ち着いたトーンだから、性別や年齢を問わず使いやすいのも嬉しいですよね。Xから応募してね!現在、isutaの公式X(旧Twitter)アカウントでは、Life on Productsの「アイスカイロ」が3名様に当たるプレゼント企画を実施中。当選された人には、『スモーキーブルー』『スモーキーピンク』『リリーホワイト』のうち、ランダムで1色をお届けします。これさえあれば、火照った体を一瞬でクールダウンしてくれるので、この夏、頼りたくなる存在になること間違いなしです!isutaの公式Xアカウントをフォローし、指定の投稿をリポストするだけだから、ぜひご応募ください!isutaプレゼント企画プレゼント商品:Life on Products「アイスカイロ」当選者数:3名様 ※各3色のうちランダムで1色をプレゼント応募期間:2025年6月6日(金)〜12日(木)23:59応募方法:isutaの公式Xアカウント(@ISUTA_JP)をフォローし、指定の投稿をリポスト。※当選した方にはDMにてご連絡差し上げます。DMを受け取れる設定に変更の上、ご応募ください。Life on Products 公式サイト:https://lifeonproducts.co.jp/