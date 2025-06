Crossfaithによる2マンツアー<Crossfaith JAPAN TOUR 2025 - Paint The Target ->が、7月9日、大阪・なんばHatch公演を皮切りにスタートする。このたび東京公演のスペシャルゲストが発表された。 本ツアーは既報にて東京を除く全公演のゲストアーティストが発表されている。東京公演には、本ツアー唯一の海外アーティストとなる、オーストラリア出身のメタルコア・バンド、Northlaneの出演が決定した。彼らとのツアー共演は、2016年に開催されたCrossfaithによる自主企画イベント<ACROSS THE FUTURE>以来約9年ぶりとなる。 バンドは今月からDownload Festival、Graspop Metal Meeting、Resurrection Festivalをはじめとする欧州の主要夏フェスに参加し、自身のヘッドライナー公演やFalling In Reverseとの公演も決定。7月2日には今年の2月に幕張メッセ7-8ホールにて開催したワンマンライヴ公演「OUR FAITH WILL NEVER DIE」を収めた映像作品『OUR FAITH WILL NEVER DIE LIVE AT MAKUHARI』がリリースされる。 また、新曲「Paint The Target」がオープニングテーマとなった『日本統一 東京編』は7月2日より放送がスタートする。 <Crossfaith JAPAN TOUR 2025 - Paint The Target -> 7月9日(水)大阪・なんばHatch(w/ Dragon Ash)7月10日(木)福岡・Zepp Fukuoka(w/ SHANK)7月16日(水)宮城・仙台GIGS(w/ SiM)7月18日(金)名古屋・COMTEC PORTBASE(w/ キズ)7月24日(木)東京・豊洲PIT(w/ Northlane(from AUS))全公演:OPEN 17:30 / […]

The post Crossfaith、2マンツアーファイナル東京公演にオーストラリアからNorthlaneが参戦 first appeared on BARKS.