¡Ö¥«¥é¥ª¥±¹Ô¤³!¡×¤Ç±Ç²è³¦ÀÊ´¬¡¢ÏÃÂê¤Î17ºÐà·ã¥ì¥¢áÃåÊª»Ñ¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿!!!!¡×¡ÖåºÎï¤¹¤®¤ä¡×
¡Ö½é»þÂå·à¡¢¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ºòÇ¯¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿17ºÐ¤¬¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ñþ¤ò·ë¤¤¡¢ÃåÊª¤Î°áÁõ¤Ç»þÂå·à¤Î¥»¥Ã¥È¤òËþµÊ¤¹¤ë»Ñ¤òX¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤ÏÇÐÍ¥¡¦ã·Æ£½á¡£
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬±¿±Ä¤¹¤ëSNS¤Ç¡Ö¤¢¤¤Ê¤¤À¤Ñ£ ¶â¤È¶ä2¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢5·î25Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿NHK¡¦BS»þÂå·à¡Ö¤¢¤¤Ê¤¤À¤Ñ£¡Ê¤»¤¤¤Ç¤ó¡Ë¶â¤È¶ä2¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¿¥°ÉÕ¤±¤Ç¡Ö#¤ªÂÔ¤¿¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿!!!!¡×¡ÖÏÂÉþ»Ñ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿·Á¯¤Ç¤¹¡×¡Ö¤«¤ï¤æ¤¤¡£¤ª¤ó¤Ê¤Î¤³¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ï¡×¡ÖåºÎï¤¹¤®¤ä¡¢¡¢¡¢¡¢¡×¡Ö½é»þÂå·à¡¢¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2024Ç¯1·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¥«¥é¥ª¥±¹Ô¤³!¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ã·Æ£¤Ï¡¢Âè48²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤Î¤Û¤«¡¢¿ô¡¹¤Î¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£