Èþ¿Í¥¢¥Ë¥½¥ó²Î¼ê¡¢¡È¥®¥ã¥ëÂ´¶È¡É¤Ç¹õÈ±¤Ë·ãÊÑ¡Ö¤è¤¤è¤¡Á¡×¡Ö¹õÈ±¤âºÇ¹â¤À¡¼¡ª¡×
¡¡¥¢¥Ë¥½¥ó²Î¼ê¤Î°¡ºé²Ö¤¬¡¢6Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¨¥Ã¥¯¥¹¤ò¹¹¿·¡£È±¤òÌÀ¤ë¤¤¿§¤«¤é¹õ¤ËÌá¤·¤¿»Ñ¤ËÀä»¿¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹õÈ±¤ËÌá¤ëÁ°¤Î°¡ºé²Ö
¡¡¥¢¥Ë¥á¡ØÆ»»º»Ò¥®¥ã¥ë¤Ï¤Ê¤Þ¤é¤á¤ó¤³¤¤¡Ù¤ä¡Ø¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤ SEASON3¡Ù¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤ºî¤Î¼çÂê²Î¤ò²Î¤¦°¡ºé²Ö¤Ï¡Ö¤´Êó¹ð¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¥®¥ã¥ëÂ´¶È¤·¤Æ¡¢¹õÈ±¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥¤¥á¥Á¥§¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£Ä¾¶á¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¤Ãã¿§¤À¤Ã¤¿È±¤¬¿¿¤Ã¹õ¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¬¥é¥Ã¤ÈÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤è¤¤è¤¡Á¡×¡Ö¹õÈ±¤âºÇ¹â¤À¡¼¡ª¡×¡Ö¹õÈ±¤À¤È¡¢°¡ºé²Ö¤µ¤ó¤Î¤ªÈ©¤ÎÈþÇò¤¬ÇÒ¤á¤ë¤Î¤Ç¤è¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤³¤Ã¤Á¤¬¹¥¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£°¡ºé²Ö¡Ê¤¢¤µ¤«¡Ë
1999Ç¯10·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£¡ÖCAT entertainment¡×½êÂ°¡£¥Í¥¤¥Æ¥£¥ô¤Ê±Ñ¸ì¤ÎÈ¯²»¤È¥Ï¥¹¥¡¼¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê²ÎÀ¼¤ò»ý¤Ä¿Íµ¤¥¢¥Ë¥½¥ó¥·¥ó¥¬¡¼¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤Î¥¨¥¹¥Ý¥ï¡¼¥ë¥·¥Á¡¼Ìò¤Ë·èÄê¤·À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤â³«»Ï¤·¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Ö°¡ºé²Ö¡×¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ê¡÷AsakaOfficial¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹õÈ±¤ËÌá¤ëÁ°¤Î°¡ºé²Ö
¡¡¥¢¥Ë¥á¡ØÆ»»º»Ò¥®¥ã¥ë¤Ï¤Ê¤Þ¤é¤á¤ó¤³¤¤¡Ù¤ä¡Ø¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤ SEASON3¡Ù¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤ºî¤Î¼çÂê²Î¤ò²Î¤¦°¡ºé²Ö¤Ï¡Ö¤´Êó¹ð¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¥®¥ã¥ëÂ´¶È¤·¤Æ¡¢¹õÈ±¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥¤¥á¥Á¥§¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£Ä¾¶á¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¤Ãã¿§¤À¤Ã¤¿È±¤¬¿¿¤Ã¹õ¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¬¥é¥Ã¤ÈÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£°¡ºé²Ö¡Ê¤¢¤µ¤«¡Ë
1999Ç¯10·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£¡ÖCAT entertainment¡×½êÂ°¡£¥Í¥¤¥Æ¥£¥ô¤Ê±Ñ¸ì¤ÎÈ¯²»¤È¥Ï¥¹¥¡¼¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê²ÎÀ¼¤ò»ý¤Ä¿Íµ¤¥¢¥Ë¥½¥ó¥·¥ó¥¬¡¼¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤Î¥¨¥¹¥Ý¥ï¡¼¥ë¥·¥Á¡¼Ìò¤Ë·èÄê¤·À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤â³«»Ï¤·¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Ö°¡ºé²Ö¡×¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ê¡÷AsakaOfficial¡Ë