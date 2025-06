【「月刊少年マガジン」2025年7月号】 6月6日 発売 価格:700円

講談社は、マンガ雑誌「月刊少年マガジン」2025年7月号を6月6日に発売した。価格は700円。デジタル版も同時発売されている。

創刊50周年記念の7号となる今号では、加瀬あつし氏による新連載「ヤクマン」が表紙を飾る。巻頭カラーとして「DEAD ROCK」、センターカラーとして「新 仮面ライダーSPIRITS」が掲載される。

月マガ50周年記念 豪華読切企画として、「沢田ひろふみの捨てる誌あれば拾う誌あり」、「あだちとか、駆け出す!」が登場するほか、「聖女に嘘は通じない」、「め組の大吾」、「THE BAND」なども掲載される。

