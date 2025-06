ジャマイカ代表が戦力爆増?! バーンズ、バッセル、トンプソン兄弟が代表入りを検討か

『FIBAワールドカップ2027』に、とんでもない伏兵が参戦してくるかもしれない。

リーグでも指折りの攻守万能型フォワードのスコッティ・バーンズ(トロント・ラプターズ)や、グレッグ・ポポビッチの元で成長を遂げたデビン・バッセル(サンアントニオ・スパーズ)、クラシカルで屈強なビッグマンのアイザイア・スチュワート(デトロイト・ピストンズ)が、ジャマイカ男子バスケットボール代表入りに向けて協議を行っているようだ。現地メディア『The Jamaica Observer』のダニエル・ブレイク記者が報じている。

BREAKING: Been informed that talks are underway for @Raptors All-Star Scottie Barnes, @DetroitPistons centre Isaiah Stewart & @spurs guard Devin Vassell to join Jamaica’s growing basketball team.

Twin brothers Amen & Ausar Thompson begun their passport process last week. pic.twitter.com/iPqzFL1bXW

