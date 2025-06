ASPが、海外ツアー『ASP in the U.K Tour』を9月に開催する。

ASPはロンドン カムデンの地下ライブハウス The Underworldにて行われた『WACK in the U.K』にて過去6度開催されたすべての公演に出演。今回はグループにとってキャリア初の海外ツアーとなる。

なお、会場や日程の詳細は追って公開されるとのことだ。

