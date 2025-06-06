TSUKUMO、GPUメモリ96GBのワークステーションPC RTX PRO 6000を搭載
TSUKUMO、GPUメモリ96GBのワークステーションPC RTX PRO 6000を搭載
ヤマダデンキは、「NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition」を搭載したTSUKUMOブランドのBTOパソコンを6月6日（金）に発売した。
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstationは、業界最大級となる96GBの超高速GDDR7メモリを搭載したグラフィックボード。クリエイティブワークフローやAI処理に対応する。
プロセッサーには「AMD Ryzen Threadripper 7980X」を搭載。アーキテクチャ「Zen4」を採用しており、動画編集、CG制作、生成AI、ディープラーニングなどの高負荷作業で活用できるという。
ケースにはTSUKUMOオリジナルのミドルタワーケースを使用し、エアフローと拡張性を重視した設計とした。
標準構成 機種名：QE9A-R253/WBH プロセッサー：AMD Ryzen Threadripper 7980X CPUクーラー：水冷 グラフィックス：NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition（ビデオメモリ96GB） メモリ：64GB（16GBx4枚）DDR5-4800 ECC Registered マザーボード：ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI（E-ATX） ストレージ：1TB SSD （M.2規格 / NVMe Gen4接続） 電源ユニット：定格1,300W 80PLUS PLATINUM ケース：G-GEAR プレミアムミドルタワーケース（66JD） Wi-Fi/Bluetooth：Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax＋Bluetooth v5 OS：Windows 11 Pro（64ビット版） 外形寸法：230×460×445mm 価格：339万9,800円