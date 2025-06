ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、キャップなのにフェミニンな雰囲気の、ディズニーデザイン「レース素材キャップ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「レース素材キャップ」ミニーマウス

© Disney

価格:3,990円(税込)

頭周りサイズ:フリー(約56〜58cm)

つばの長さ:約6.5cm

品質:【本体】綿100%、【レース部】ポリエステル100%

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ミニーマウス」デザインのキャップ。

カジュアルな雰囲気の中に女性らしさが漂うデザインで、ガーリーなスカートやワンピースコーデとも好相性です◎

© Disney

リーフモチーフのレース使いが特徴です。

つば部分以外がレース仕様になっていて、上品で素敵!

© Disney

カラーは「ホワイト」と「ブラック」の2色展開で、どちらもシンプルなカラーなので取り入れやすいのもうれしいポイント。

© Disney

つば部分には「ミニーマウス」の横顔シルエットとロゴの刺繍が施されています。

オシャレなタッチのロゴに、「ミニーマウス」のピンク色のリボンがかわいい☆

© Disney

頭まわりはワンタッチテープでサイズ調節をすることもできます。

「ミニーマウス」のロゴ刺繍がアクセントに!

キャップなのにフェミニンな雰囲気の、ディズニーデザイン「レース素材キャップ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

