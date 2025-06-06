¡ÚÁ´Ê¸¤¡ÛÄ¹Åè°ìÌÐ¡ÖÃË¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÌîµåÄÌ¤¸¤ÆÉã¤È²ñÏÃ¤Ç¤¤¿¡×ÍÄ¤Æü¤ÎÌµ¸À¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡¡£Ô£ÖÀ¸½Ð±é¤Ç¸ì¤ë
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¡¢µð¿Í¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ¹Åè°ìÌÐ¡Ê£µ£¹¡Ë¤¬£¶Æü¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¤Ë¡¢Éã¡¦Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤¬£³Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ½Ð±é¡£Ë´¤Éã¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Ê¹¤¼ê¤Ï±©Ä»¿µ°ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡£¡ÚÁ´Ê¸¡Ê£´¡Ë¡Û
¡Ý¡Ý¡Ê¶ÌÀîÅ°»á¤«¤é¤Î¼ÁÌä¡Ë°ìÌÐ¤µ¤ó¤ÏÌîµå¤ò¤¢¤¨¤ÆÁª¤ó¤Ç¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï
¡¡¡Ö¤Ä¤é¤µ¤Ã¤Æ¤µ¡¢¤½¤ê¤ã¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤â´Þ¤á¤Æ¤µ¡¢»îÎý¤ÏÉ¬¤º¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¤Ä¤é¤¤»þ¤â¶ì¤·¤¤»þ¤âÈá¤·¤¤»þ¤â¼ä¤·¤¤»þ¤â¡¢¤Þ¤¿´î¤ó¤À¤ê³Ú¤·¤¤»þ¤â¡¢¤ß¤ó¤ÊÊ¿Åù¤Ë¤¯¤ë¤â¤ó¤À¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇËÍ¤Î¤Ä¤é¤µ¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¤ªÏÃ¤·¤·¤Å¤é¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤·¡£¶ÌÀî¤µ¤ó¤â¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¡£ËÍ¤Ï¿ÀÍÍ¤Ï¡¢¤Ä¤é¤µ¤È¤«¿ÍÀ¸¤Î´î¤Ó¤È¤«¹¬¤»¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤ËÊ¿Åù¤ËË¬¤ì¤ë¡¢¤ÈËÍ¤Ï¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£¼«Ê¬¤À¤±¤¬¤Ä¤é¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤Þ¤¡¡¢¾¯¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉã¿Æ¤¬°ÎÂç¤¹¤®¤Æ¡¢¾¯¤·Â¾¤ÎÊý¤È¤Ï°ã¤¦´Ä¶¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÊÌ¤Ë£±¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤ÈÁª¼ê¡¢Éã¿Æ¤ÈÂ©»Ò¡¢¤½¤³¤ÏËÍ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤Èº¹°Û¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£
¡¡Ìîµå¤Ï¹¥¤¤À¤«¤é¡¢Ìîµå¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¡ÊÁª¤ó¤À¡Ë¡£ºÇ½é¤Ï¥Ï¥ó¥É¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¢»°³Ñ¥Ù¡¼¥¹¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Ìîµå¤Ë¤¤¤Ã¤¿¡£Ìîµå¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ê¡¢±ü¿¼¤¤¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¡£Ìîµå¤ÎÏÃ¤ò¡¢ËÜÅö¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤Î´Ö¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Éã¿Æ¤È¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¾®³Ø¹»¤Î»þ¤Ï¿¿¤Ã°Å¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£°ì¸À¤â¤·¤ã¤Ù¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤À¤±¤ÏÉã¿Æ¤È£±»þ´Ö¤Ç¤â£²»þ´Ö¤Ç¤â¤Ç¤¤¿¡£²¶¤¬Åö»þ¡¢´ù¤ËºÂ¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤Ê¤ó¤Æ£±Ê¬¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ï£²»þ´Ö¤Ç¤â£³»þ´Ö¤Ç¤â¤Ç¤¤¿¡£¤·¤«¤âÉã¿Æ¤â¿¿¤Ã°Å¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡Ìîµå¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Éã¿Æ¤È²ñÏÃ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢»ä¤ÎÃæ¤ÇºÇÂç¤Î»×¤¤½Ð¡£ËÍ¤Î¶»¤Ë¤º¤Ã¤È¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¤«¤Ê¡¢¤È¡£²ñÏÃ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¡£ÃË¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢Ìîµå¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ËÍ¼«¿È¤â£³£°Ç¯Á°¤Ë°úÂàÀë¹ð¤ò¤µ¤»¤Á¤ã¤Ã¤¿¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤Ï²ù¤·¤¯¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¦¤ó¡Ä¤¢¤Î¡Ä´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×