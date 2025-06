俳優の吉沢悠(46)が5日、自身のインスタグラムを更新。読書して過ごしたオフの日のプライベートショットを公開するとともに、最近読み始めたという本を紹介した。吉沢は現在、舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』に出演中。「ロングラン期間中、公演に全集中してきたので他のことに手をつける余裕がなかった」といい、この日は久しぶりに読書タイムを設けることができたようだ。続けて「必死でやってきた期間を振り返る瞬間が出てきた今。以前友人から勧められた家に眠っている“ある本“を読み始めた」と、「〈DIE WITH ZERO〉」と本を紹介。これは20万部超のベストセラーとなった、ビル・パーキンス著『DIE WITH ZERO 人生が豊かになりすぎる究極のルール』のことを指していると思われる。

本を読み進め、吉沢は「フルパワーで1つのことに向き合ってきた自分に、語りかけてくる内容が書かれていた。全てのタイミングは、“丁度の時“にやってくると、この本を読みながら感じています」と感想をつづっている。この投稿にファンからは「なんと、わたしもいまその本読んでますー」「素敵な過ごし方!とってもかっこいいです」「年々素敵に歳を重ねていて素敵です」「本読んでみたくなりました。教えていただきありがとうございます」「本読んでる姿もかっこいいですね」などのコメントが寄せられている。