FRONTIERが「超絶チャンス！ボーナスセール」、解禁直後のRadeon RX 9060 XTも特価
FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは6月6日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「超絶チャンス！ボーナスセール」を開始した。6月13日15時まで。
FRONTIERが期間限定「超絶チャンス！ボーナスセール」開催。Radeon RX 9060 XT搭載ゲーミングPCが早くも登場
今回のセールでは、本日が販売解禁となったばかりのAMD最新GPU「Radeon RX 9060 XT」を搭載するゲーミングPCが早くも登場。特にMSIコラボモデルの「FRMFGB550/WS606」が目玉で、MSI製ケースや水冷CPUクーラーを搭載しながら、手が出しやすい税込179,800円のセール価格で販売する。
ほかにもセールでは、人気のRyzen 7 9800X3DとRadeon RX 9070 XTを組み合わせたフルタワーゲーミングPCを税込315,800円とするなど、ボーナス特価のゲーミングPCを全18機種ラインナップしている。
あわせて、今回のセールモデル限定のカスタマイズキャンペーンも実施中だ。SSDのアップグレードやゲーミングキーボードなどのカスタマイズを、セール限定価格で提供する。
以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。
モデル名「FRMFGB550/WS606」(MSIコラボ) セール価格179,800円(税込)
・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー
・【MSI製】水冷CPUクーラー (MAG CORELIQUID I240)
・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ
・【MSI製】1TB M.2 NVMe Gen4 SSD (SPATIUM M460)
・AMD Radeon RX 9060 XT 16GB
・600W ATX静音電源 80PLUS BRONZE
モデル名「FRGHLMB650/WS526」 セール価格315,800円(税込)
・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー
・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)
・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ
・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD (Crucial P3 Plus)
・AMD Radeon RX 9070 XT
・850W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3
セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。
FRONTIERが期間限定「超絶チャンス！ボーナスセール」開催。Radeon RX 9060 XT搭載ゲーミングPCが早くも登場
今回のセールでは、本日が販売解禁となったばかりのAMD最新GPU「Radeon RX 9060 XT」を搭載するゲーミングPCが早くも登場。特にMSIコラボモデルの「FRMFGB550/WS606」が目玉で、MSI製ケースや水冷CPUクーラーを搭載しながら、手が出しやすい税込179,800円のセール価格で販売する。
あわせて、今回のセールモデル限定のカスタマイズキャンペーンも実施中だ。SSDのアップグレードやゲーミングキーボードなどのカスタマイズを、セール限定価格で提供する。
以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。
モデル名「FRMFGB550/WS606」(MSIコラボ) セール価格179,800円(税込)
・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー
・【MSI製】水冷CPUクーラー (MAG CORELIQUID I240)
・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ
・【MSI製】1TB M.2 NVMe Gen4 SSD (SPATIUM M460)
・AMD Radeon RX 9060 XT 16GB
・600W ATX静音電源 80PLUS BRONZE
モデル名「FRGHLMB650/WS526」 セール価格315,800円(税込)
・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー
・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)
・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ
・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD (Crucial P3 Plus)
・AMD Radeon RX 9070 XT
・850W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3
セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。