セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2025年6月6日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『リロ&スティッチ』 マスコット おともだちといっしょVer.を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『リロ&スティッチ』 マスコット おともだちといっしょVer.

登場時期:2025年6月6日より順次

サイズ:全長約14×6.5×12cm

種類:全3種(スクランプ、アヒル、カエル)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

アニメ『リロ&スティッチ』の劇中に登場する「スクランプ」「アヒル」「カエル」を持った「ディズニー スティッチ」のマスコットがセガプライズに登場。

持っているものと表情の異なる「ディズニー スティッチ」がデザインされた、程よいサイズ感のマスコットです。

ちょこんとお座りする「ディズニー スティッチ」の姿やピンと立った耳も注目ポイント☆

スクランプ

「リロ」が大切にしている人形「スクランプ」を持った「ディズニー スティッチ」

ウインクしたような表情で、ご機嫌な様子です☆

アヒル

「アヒル」を大事そうに持つ「ディズニー スティッチ」の姿がキュート。

どんなときも一緒に居たくなる愛らしさです!

カエル

「ディズニー スティッチ」のマスコットには、助けた「カエル」を持っている姿も。

お口を開けてにっこり笑顔を見せています☆

劇中に登場する「スクランプ」「アヒル」「カエル」を持った「ディズニー スティッチ」のマスコット。

セガプライズの『リロ&スティッチ』 マスコット おともだちといっしょVer.は、2025年6月6日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

