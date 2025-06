BE:FIRSTのメンバーRYUHEIによるソロ楽曲「Loop 〜One of the BE:ST-03 RYUHEI〜」のSpecial Dance Performance映像が、YouTubeにて公開された。 ◆映像 BE:FIRSTメンバーのソロ企画『One of the BE:ST』の第三弾は最年少のRYUHEIの一作。日常の変わりない日々の中で蠢く感情の機微をRYUHEIの繊細な感性で描いたR&B。BE:FIRSTの様々な名作を生み出してきたRyosuke “Dr.R” SakaiとSKY-HIのタッグのサポートを受け、18歳の希有な才能が新たに世に放たれる。 今回公開されたSpecial Dance PerformanceはRYUHEIが楽曲制作に込めた“90’sの空気感”をいかに視覚的にも感じてもらうかをテーマに制作。単にレトロなだけではなく、その中に近未来感もユニークに混ざっている。そのような空間から溢れ出る唯一無二のムードを通して、18歳のRYUHEIのアーティスト性が映し出されている。 本楽曲の振り付けは、コレオグラファー Akoによる あえて“余白”を残したような構成になっており、踊る人の“質感”や“見せ方”によって全く印象が変わる繊細な振り付けだ。カット数を極力減らし、カメラワークも固定画角を中心に構成して、RYUHEIの持つ特有の空気感とダンススキルの高さをありのまま映像に収めている。 “振り付けを踊っている”という次元を超え、“音楽を通して自分自身を表現する”という言葉が似合うようなRYUHEIのパフォーマンスをぜひ体感して欲しい。 なお、「Loop 〜One of the BE:ST-03 RYUHEI〜」は5月28日にリリースされ、『Billboard JAPAN総合ソング・チャート JAPAN Hot 100』でも1位を獲得したニューシングル「GRIT」に収録されている。 関連リンク◆BE:FIRST オフィシャルサイト◆BE:FIRST オフィシャルX◆BE:FIRST オフィシャルInstagram◆BE:FIRST オフィシャルYouTubeチャンネル◆BE:FIRST オフィシャルTikTok

