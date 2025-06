デビュー20周年イヤーを迎えたDef Techが、ニューアルバム『4ELEMENTS』を6月20日にリリースする。 本作は、“Earth(大地)”、“Water(水)”、“Fire(火)”、“Air(風)”と自然界を彩る4つのエレメントを音楽に投影した一作。アートワークには平和と希望、生命力の象徴であるオリーブの木を使用し、実際に彫刻を施すことで4つのエレメントをかたどる木彫アートとなった。 Shenが宿す“火”と“風”、Microが根ざす“大地”と“水”。二人の要素が融合することで最大限に力を発揮し、互いに補完し合うからこそ生まれる音がある。その真髄をかたちにした、Def Techを象徴するアートワークだ。 ライブ会場限定発売となるリミテッド盤は、CDアルバムに加えTシャツ、キーホルダー、ステッカーを豪華ボックスに収納したライブ会場限定のスペシャルパッケージとなる。こちらは6月29日にパシフィコ横浜で開催するDef Tech20周年ライブ<Summer Sound Splash>の会場より発売される。 ニューアルバム『4ELEMENTS』 M1. Child in meM2. 2 Good 2 Be TrueM3.FANTASYM4. KANPAIM5. WeakendsM6. AutomaticM7.On the ShoreM.8 Save Me TonightM9. ANOHI feat. JESSEM10. Ring D AlarmM11. Man UpM.12 MAMA -beat by DJ YUTAKA-M13. Ke Aloha Wai LinkCore https://linkco.re/9ZB3Q5EH <Summer Sound Splash> 2025年6月29日(日)パシフィコ横浜 国立大ホール <4ELEMENTS TOUR 2025> 2025年8月23日(土) 大阪・大阪城音楽堂9月3日(水) 千葉・市川市文化会館9月6日(土) […]

