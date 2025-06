7月6日(日)よりテレ東系列ほかにて放送開始されるTVアニメ『ホテル・インヒューマンズ』のオープニングテーマがimaseの新曲「ミスター・ムーンライト」に、エンディングテーマがNOAの新曲「Merry Go Round」にそれぞれ決定した。 本作は小学館「サンデーうぇぶり」 で連載中の田島 青による原作をアニメ化。楽曲タイアップ発表とあわせキービジュアルと本PVも公開され、imaseによるオープニングテーマ「ミスター・ムーンライト」の音源も一部聴くことができる。 キービジュアルは、コンシェルジュの生朗、沙羅を中心に『おもてなし』させていただくお客様である殺し屋たちも描かれたビジュアルとなった。アニメでは二人のコンシェルジュと様々なドラマを抱える殺し屋のお客様との一期一会が描かれていく。 また、imaseとNOAからのアーティストコメントも到着している。 ◆ ◆ ◆ ■imase(オープニングテーマ担当)コメント暗殺者のサポートをする「殺し屋専用」のホテルで働くお話と聞いて、最初は残酷で冷徹な主人公が躍動するアクションストーリーかと思っていましたが、実際に作品を読んでみると、人間味溢れる、温かくて美しいヒューマンドラマでした。オープニングテーマ「ミスター・ムーンライト」では、そんなホテルで働く星 生朗の、暗殺に対する後ろめたい気持ちが様々な出会いや経験で変化していく様を表現しました。アニメとともに楽しんでいただけたら嬉しいです! ◆ ◆ ◆ ■NOA(エンディングテーマ担当)コメント殺し屋たちの裏側にある“人間らしさ”に心を動かされました。すれ違いながらも惹かれ合う想いを、回り続ける“Merry Go Round”に重ねて描いています。この曲が作品の中でどう響いていくのか、僕自身も楽しみにしています。 ◆ ◆ ◆ TVアニメ『ホテル・インヒューマンズ』 2025年7月6日(日)23時45分より テレ東系列ほかにて放送開始 テレ東系列:7月6日より毎週日曜23時45分〜BSテレ東:7月6日より毎週日曜24時30分〜AT-X:7月10日より毎週木曜21時00分〜【リピート放送】毎週月曜9時00分〜/毎週水曜15時00分〜テレビユー山形:7月18日より毎週金曜25時23分〜※放送日時は変更になる場合があります 【イントロダクション】そのホテルの…「お客様は殺し屋様」。 最高のホテルには条件がある。「極上の食事」、「至高の癒やし」、「魅惑の娯楽」…そして、“最新の武器手配”、“安心の身元詐称”、“完璧な死体処理”――!? 死の境界線で 、決して『NOと告げない』二人のコンシェルジュ、生朗と沙羅が応える殺し屋達の願いとは――いざ、鮮烈のキリング・ホテル・ドラマ…開幕! 【原作】原作:田島 青「ホテル・インヒューマンズ」(小学館 「サンデーうぇぶり」 連載中) 【スタッフ】監督:アミノテツロシリーズ構成:米村正二キャラクターデザイン:藤崎真吾プロップデザイン:きむらひでふみ美術監督:海野よしみ美術設定:長澤順子色彩設計:村口冬仁撮影監督:貞松寿幸編集:今井大介音響監督:山田 陽音楽:小春(チャラン・ポ・ランタン)音楽制作:テレビ東京ミュージックアニメーション制作:ブリッジ 先行上映会イベント情報 ◆上映内容TVアニメ「ホテル・インヒューマンズ」第1話〜第2話 ◆日程2025年6月29日(日)開場17:00 開演17:30 ◆会場池袋HUMAXシネマズ〒170-0013東京都豊島区東池袋1-22-10ヒューマックスパビリオン 池袋サンシャイン60通りhttps://www.humax-cinema.co.jp/ikebukuro/ ◆出演小林裕介(星 生朗 役)、白浜灯奈乃(灰咲沙羅 役)、imase(オープニングテーマアーティスト)※出演者、イベントの内容は予告無く変更になる場合がございます。 ◆チケット価格全席指定 2,500円 (税込)※未就学児入場不可※お一人様2枚までお申し込みいただけます。 ◆チケット販売方法<チケットぴあ>にて販売いたします。★チケットぴあ 先行抽選販売「プレリザーブ」受付URL:https://w.pia.jp/t/hotel-inhumans/ ■申込受付期間:6月7日(土)11:00〜6月15日(日) 11:00■抽選結果発表:6月16日(月)18:00■引換開始日:6月17日(火) 10:00 詳しくは公式サイトをご確認ください。https://hotel-inhumans.com/news/news-18.html

