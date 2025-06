8月30日および31日の2日間、福井県大野市にて開催される新たなキャンプフェス<六呂師 Starry Music Festival 2025>の出演アーティスト第2弾が発表された。 ◆<六呂師 Starry Music Festival> 画像 第1弾発表の8組に加え、今回は新たに4組のアーティストが追加された。初日30日(土)にはTHE BACK HORN、藤巻亮太。翌31日(日)にはNothing’s Carved In Stone、ヤングスキニーが出演する。 同フェスのアンバサダーには、大の宇宙好きで知られ、宇宙や星にまつわる楽曲を数多く生み出しているACIDMANの大木伸夫。会場となるのは、2025年7⽉に誕⽣するキャンプ場「SORA to DAICHI」を含む六呂師⾼原。アジアで唯⼀、星空保護区〈アーバンナイトスカイプレイス〉に認定されたこの地には、⼿が届きそうなほど澄んだ星空が広がる。 ⾳楽・焚き⽕・⾷・ワークショップが自然豊かなロケーションと調和し、多彩な体験ができる<六呂師 Starry Music Festival 2025>には、ジャンルを超えたアーティストたちが集結する。チケットは入場券・キャンプ券がチケットぴあにて本日より2次先行受付開始(※駐車券・シャトルバス券は後日発売、グランピングサイトはソールドアウト)。詳細はオフィシャルサイトまで。 ■<六呂師 Starry Music Festival 2025> 8⽉30⽇(⼟) 六呂師⾼原open11:00 / start12:00 ※終了20:40予定8⽉31⽇(⽇) 六呂師⾼原open10:00 / start11:00 ※終了19:40予定六呂師⾼原:福井県⼤野市南六呂師169字東上⾕野 出演アーティスト:<DAY1> 8月30日(土)THE BACK HORN、藤巻亮太、ACIDMAN、androp、JUN SKY WALKER(S)、レトロリロン and more!! <DAY2> 8月31日(日)Nothing’s Carved In Stone、ヤングスキニーChara、⽔曜⽇のカンパネラ、iri、SPECIAL OTHERS and more!! 【チケット】※税込▼入場券・⼀般:1⽇券 8,800円 / 2⽇通し券 16,800円・学割(中⾼⽣):1⽇券 […]

The post キャンプフェス<六呂師 Starry Music Festival>、第二弾発表にバクホン、藤巻亮太、ナッシングス、ヤングスキニー first appeared on BARKS.