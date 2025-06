ENTHとSHADOWSによるスプリットツアー<SHADOWS x ENTH Presents. -EAZY->が今秋10月より開催される。 5月31日に新代田FEVERにて共演し、フロアを沸かせたGutz Ball所属のENTHとCAFFEINE BOMB ORGANICS所属のSHADOWS。スプリットツアーのアートワークに使用された写真はこの為だけにタイにて撮影され、ENTHとSHADOWSのグルーヴは最高潮に高まっている。 今回のスプリットツアーでは各アーティストの地元水戸、名古屋をはじめ全国9都市を巡る。チケットは6月6日18時よりオフィシャル先行受付がスタート。 <SHADOWS x ENTH Presents. -EAZY-> ■チケットオフィシャル先行:6/6(金)18:00〜6/15(日)23:59https://eplus.jp/shadows-enth/ 2025年10/31(金)F.A.D YOKOHAMAOPEN 18:00 / START 18:30 11/2(日)水戸LIGHT HOUSEOPEN 17:00 / START 17:30 11/3(月祝)山形MUSIC SHOWA SESSIONOPEN 17:00 / START 17:30 11/8(土)福岡OP’sOPEN 17:00 / START 17:30 11/9(日)広島SIX ONE Live STAROPEN 17:00 / START 17:30 11/11(火)大阪ANIMAOPEN 18:00 / START 18:30 11/22(土)金沢EIGHT HALLOPEN […]

