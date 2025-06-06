WÇÕ½é½Ð¾ì¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó´¿´î¡¡¡ÖÁ´¹ñÌ±¤ÎÌ´¡×ÂçÅýÎÎ¾Î»¿
¡¡¡Ú¥â¥¹¥¯¥ï¶¦Æ±¡ÛÃæ±û¥¢¥¸¥¢¡¦¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤Î¥ß¥ë¥¸¥è¥¨¥ÕÂçÅýÎÎ¤Ï5Æü¡¢Æ±¹ñÂåÉ½¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î2026Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡ËËÜÂç²ñ¤Ø¤Î½é½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡Ö¤³¤Îµ±¤«¤·¤¤À®²Ì¤Ï¡¢Á´¹ñÌ±¤¬Ì´¸«¤Æ¤¤¤¿¤ï¤¬¹ñ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»Ë¤Ë¶â»ú¤Ç¹ï¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤À¡×¤ÈÁª¼ê¤é¤ò¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ¤«¤é¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤Î¼óÅÔ¥¿¥·¥±¥ó¥È¤Ç¤Ï5ÆüÌë¡¢¹ñ´ú¤ò·Ç¤²¤¿»ÔÌ±¤é¤¬³¹Æ¬¤Ë·«¤ê½Ð¤·¡¢Â¿¿ô¤Î¼Ö¤¬¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÄ¤é¤·¤Æ´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤Ï5Æü¤Î¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½ÁªAÁÈ¤Ç¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡ÊUAE¡Ë¤È°ú¤Ê¬¤±¡¢Æ±ÁÈ2°Ì°ÊÆâ¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤Æ1991Ç¯¤ÎÆÈÎ©°ÊÍè½é¤ÎWÇÕ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£