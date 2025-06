【ARTPLA SCULPTURE WORKS ゴジラ Re:イマジネーション】 6月13日12時より予約開始 10月 発売予定 価格:8,800円

海洋堂は、プラキット「ARTPLA SCULPTURE WORKS ゴジラ Re:イマジネーション」を6月13日12時より予約受付を開始する。発売は10月を予定し、価格は8,800円。

本商品は傑作造形作品をプラキットでお届けするシリーズ「ARTPLA SCULPTURE WORKS」に新規造形のゴジラが登場。原型を手掛けるのは自然史/生物造形の第一人者、松村しのぶ氏がつとめる。

1954年公開の「ゴジラ」の宣材用スチール写真を立脚点としながら、70年に渡る様々なゴジラのエッセンスを再構築・再創造。スーツやCGの再現でなく、太古の巨大生物が東京に現れた姿を立体で描かれている。

台座となる足元の崩壊した日劇ビルや国鉄高架線と、電車を咥えわしづかみにするポーズが臨場感を引き立てる。

TM & (C) TOHO CO., LTD.

※掲載の画像は開発時サンプルの為、実際の商品とは多少異なる場合があります。予めご了承ください。