¾®äØÀéË¡¢¾®ÀôÇÀÁê¤Î¥³¥á²Á³ÊÂÐºö¤Ë¡ÖÍèÇ¯°Ê¹ß¤Î¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¡×
¸µµÈËÜ¿·´î·àºÂÄ¹¤Î¾®äØÀéË¡Ê51¡Ë¤¬6ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö½Ü´¶LIVE¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ50Ê¬¡á´ØÀ¾ÃÏ¶è¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥³¥á¤Î²Á³Ê¹âÆ¤ò¤á¤°¤ë¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤ÎÀ¯ºö¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¾®ÀôÇÀÁê¤Ï¡¢¥³¥á¤ÎÎ®ÄÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶Ë¤á¤ÆÊ£»¨²ø´ñ¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤¬Â¿¡¹´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖÎ®ÄÌ¤ÎÅ¬Àµ²½¤ò¤Ï¤«¤ê¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¾®äØ¤Ï¡¢¡Ö¶¡µëÎÌ¤¬Â¤ê¤Ø¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤±¤É¡¢¡ÊºòÇ¯¤¬¡Ë¶§ºî¤ä¤Ã¤¿¤ó¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¡£¡Ø¤ªÊÆ¤¬Á´Á³¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ó¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤·¤ã¤¢¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÊÌ¤Ë¡ØÉáÄÌ¤Ë¼è¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ù¡Ø²¿¤ä¤Ã¤¿¤éÂ¿¤«¤Ã¤¿¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¾ðÊó¤â¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¡ØÂ¤ê¤Æ¤Ø¤ó¡Ù¤Ï¡¢º¬ËÜÅª¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¤¡¢¿¨¤ì¤¿¡£
È÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈ÷ÃßÊÆ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢²¶¡¢¤¤¤¤¤ä¤Ä¤Ç¤·¤ç¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡Ä¡×¤È¤·¡¢¡ÖÍèÇ¯°Ê¹ß¤Î¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ì¡ÊÎ®ÄÌ¤ÎÌÜµÍ¤Þ¤ê¡Ë¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡£¤³¤ì¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤ÏÃ¯¤Î¤»¤¤¤Ê¤Î¤«¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬Á´ÉôÊ¬¤«¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢¿·ÊÆ¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±³§¤µ¤ó¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡Ê¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ë¡×¤È¸ÀµÚ¡£
¾®ÀôÇÀÁê¤Ï³°¹ñ»ºÊÆ¤Î¶ÛµÞÍ¢Æþ¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó³¤³°¤Î¤ä¤Ä¤òÍ¢Æþ¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤âÁªÂò»è¤È¤·¤Æ1¤Ä¤¢¤ë¤Î¤ÏÁ´Á³¤·¤ã¤¢¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆüËÜ¤ÎÇÀ²È¤ÎÊý¤¬¤â¤¦¤«¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤é¤Ï¿·ÊÆ¤È¤«¡¢ÆüËÜ¤Î¤ªÊÆ¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¡¢°Â¤¤¤Î¤«¤é¹â¤¤¤Î¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¥¡¼¥×¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£