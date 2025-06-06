『MUSIC AWARDS JAPAN SOUND SCRAMBLE』全出演アーティストのライブ音源をFM802でオンエア
5月21日に京都のライブハウス・磔磔とKYOTO MUSEの2会場で開催された『MUSIC AWARDS JAPAN SOUND SCRAMBLE supported by 京都芸術大学』。京都出身のくるりをはじめ、ストレイテナー、打首獄門同好会の邦楽アーティスト3組に加え、韓国のイ・ラン、台湾のFire EX.、タイのYONLAPAといったアジアのアーティストが参加し、日本とアジアの音楽を相互に発信するオムニバスライブとして開催された。
【画像】ストレイテナー、打首獄門同好会ほかバラエティ豊かなアーティストが出演
このイベントのライブ音源が、6月7日放送のFM802『Roundtable with Komaki』でオンエアされる。同番組では、2会場に出演した全6組のライブ音源を紹介。さらに、当日の番組内では、『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』の「最優秀アジア楽曲賞」ノミネートアーティストであるRegina Songのインタビューもオンエアされる。
同番組は毎週土曜日午後9時から午後11時まで放送中。
■出演アーティスト
ライブハウス磔磔：くるり／イ・ラン（韓国）／YONLAPA（タイ）
KYOTO MUSE：ストレイテナー／打首獄門同好会／Fire EX.（台湾）
このイベントのライブ音源が、6月7日放送のFM802『Roundtable with Komaki』でオンエアされる。同番組では、2会場に出演した全6組のライブ音源を紹介。さらに、当日の番組内では、『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』の「最優秀アジア楽曲賞」ノミネートアーティストであるRegina Songのインタビューもオンエアされる。
同番組は毎週土曜日午後9時から午後11時まで放送中。
■出演アーティスト
ライブハウス磔磔：くるり／イ・ラン（韓国）／YONLAPA（タイ）
KYOTO MUSE：ストレイテナー／打首獄門同好会／Fire EX.（台湾）