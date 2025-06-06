¼¡´ü¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Ü¥ó¥É¤ÎÍÎÏ¸õÊä!?¡¡¡Ø28Ç¯¸å...¡Ù¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼¡á¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤ÏÂçÃíÌÜ¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼
¡¡¿Í´Ö¤ò¶§Ë½²½¤µ¤»¤ë¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬Ì¢±ä¤·¤¿À¤³¦Åª¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤«¤é¡È28Ç¯¸å¡É¤Î¶²¤í¤·¤¤À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢´¶À÷¤òÆ¨¤ì¤¿¤ï¤º¤«¤Ê¡ã¿Í´Ö¤¿¤Á¡ä¤ÎÌ¿¤¬¤±¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤ò¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ´ÆÆÄ¥À¥Ë¡¼¡¦¥Ü¥¤¥ë¤È¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤ÎµÓËÜ²È¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¬¡¼¥é¥ó¥É¤¬Å°Äì¤·¤¿¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÈÎ×¾ì´¶¤òÄÉµá¤·¤ÆÉÁ¤¤¤¿¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥¹¥ê¥é¡¼¡Ø28Ç¯¸å...¡Ù¤¬20Æü¤ËÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤ÊËÜºî¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤¬¡¢º£ºÇ¤â½Ü¤ÊÇÐÍ¥¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ë¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼¡á¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡£¥Þ¡¼¥Ù¥ë±Ç²è¡Ø¥¯¥ì¥¤¥ô¥ó¡¦¥¶¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢±Ç²è¡Ø007¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼¡´ü¡È¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Ü¥ó¥É¡É¸õÊä¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤êÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜºî¤Ç¤ÏÂ©»Ò¤ÈºÊ¤ò¼é¤í¤¦¤ÈÉ¬»à¤ËÀï¤¦Éã¿Æ¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¤òÇ®±é¡ª¡¡ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¼ÂÀ¸³è¤Ç¤Ï±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎºÊ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤¬¸Ø¤ë°¦ºÊ²È¤ÇÌ¼¤ò»ý¤ÄÉã¿Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¢¡¼¥í¥ó¤ËÇ÷¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥é¥Ö¥é¥Ö¡ª¡¡¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼¡á¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤ÈºÊ¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÎ¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼¡á¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Ï¡¢¡Ø¥¥Ã¥¯¡¦¥¢¥¹¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¥¥Ã¥¯¡¦¥¢¥¹Ìò¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤ËÃÎ¤é¤ì¡¢Æ±»þ´ü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Î¡¼¥¦¥§¥¢¥Ü¡¼¥¤ ¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Î¤¢¤¤¤Ä¡Ù¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥µ¥à¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼¡á¥¦¥Ã¥É¤È»£±Æ¸½¾ì¤ÇÎø¤ËÍî¤Á¡¢2012Ç¯¤Ë·ëº§¡£¥µ¥à¤ÎÁ°É×¤È¤ÎÌ¼2¿Í¤È¡¢¼«¿È¤È¥µ¥à¤È¤ÎÌ¼2¿Í¤Î¡¢4¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤é¥Þ¡¼¥Ù¥ë±Ç²è¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¯¥¤¥Ã¥¯¥·¥ë¥Ð¡¼Ìò¤ä¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥Î¡¼¥é¥ó´ÆÆÄ¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥¢¥¯¥·¥ç¥óÄ¶Âçºî¡Ø¥Æ¥Í¥Ã¥È¡Ù¤Î¥¢¥¤¥ô¥¹Ìò¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10Âå¤Ë¤·¤Æ23ºÐÇ¯¾å¤Î´ÆÆÄ¤Èº§Ìó¤ò¤·¤¿ºÝ¡¢À¤´Ö¤«¤é¤Ï¸·¤·¤¤È¿±þ¤ò¼õ¤±¤ë¤â¡ÖÇ¯Îðº¹¤Ï´¶¤¸¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤íÈà½÷¤Î¤Û¤¦¤¬¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¡×¤È¡¢ÈãÈ½¤ÏÁ´¤¯µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸µ¡¹¤Î³èÆ°Ì¾¡Ö¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡×¤«¤é·ëº§¤òµ¡¤ËºÊ¤ÎÀ«¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸½ºß¤ÎÌ¾Á°¤Ë²þÌ¾¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½÷À¤¬ÃËÀ¤ÎÌ¾Á°¤Ë¹ç¤ï¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£ËÍ¤ÏÈà½÷¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤¬ËÍ¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤Í¡×¤È¡¢ºÊ¤Ø¤ÎÅ®°¦¤Ö¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ø007¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼ç¿Í¸ø¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Ü¥ó¥ÉÌò¤Î¼¡´ü¸õÊä¤È¤·¤Æ¤â¥¦¥ï¥µ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢5ÂåÌÜ¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Ü¥ó¥É¤òÌ³¤á¤¿¥Ô¥¢¡¼¥¹¡¦¥Ö¥í¥¹¥Ê¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤â¤·Èà¤¬¤½¤ì¤òË¾¤ó¤Ç¡¢Íß¤·¤Æ¡¢¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢º£¤âºÇ¤â¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¤ÏËÜºî¤Ç¡¢Â©»Ò¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤È¸¶°øÉÔÌÀ¤ÎÆñÉÂ¤Ë¶ì¤·¤àºÊ¥¢¥¤¥é¤Î¤¿¤á¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤Éã¿Æ¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¤òÇ®±é¡£Èà¤é¤Ï¶§Ë½²½¤·¤¿´¶À÷¼Ô¤¬Ì¤¤ÀÌ¢±ä¤ë¶²¤í¤·¤¤À¤³¦¤Ç¡¢À¸¤±ä¤Ó¤ë¤¿¤á¤Ë³°³¦¤«¤éÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿¸ÉÅç¤Ø¤ÈÆ¨¤ì¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Åç¤«¤é°ìÅÙ¤â½Ð¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤È¶¦¤Ë¤¢¤ë¡È¶ËÈëÇ¤Ì³¡É¤Î¤¿¤á¤ËËÜÅÚ¤Ø¸þ¤«¤¦¡£
¡¡¶§Ë½¤Ê´¶À÷¼Ô¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤é¡ÈºÇ¸å¡É¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¤È»à¤¬ÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢Éã¤È»Ò¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤¿ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¡¼¥í¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ï¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç²ÈÂ²¤È¤¤¤¦°Â¿´¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢°é»ùÊü´þ¡¢¥Í¥°¥ì¥¯¥È¡¢¥È¥é¥¦¥Þ¡¢¶²ÉÝ¤Ê¤É¡¢»Ò¤ò»ý¤Ä¿Æ¤¬Ã¯¤·¤â»ý¤Á¤¦¤ë¤¢¤é¤æ¤ë»ö¾Ý¤ä´¶¾ð¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤«¤é´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ÓÇÑ¤·¤¿À¤³¦¤òÉ¬»à¤ËÀ¸¤¤ëÉã»Ò¤¬°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¶²ÉÝ¤òÌ£¤ï¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡¡¡Ø28Æü¸å...¡Ù°ÊÍè½½¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤ËËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇºÆ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¥À¥Ë¡¼¡¦¥Ü¥¤¥ë¤È¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¬¡¼¥é¥ó¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ø28Æü¸å...¡Ù¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î¥¸¥à¤ò±é¤¸¡¢¡Ø¥ª¥Ã¥Ú¥ó¥Ï¥¤¥Þ¡¼¡Ù¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼¤¬¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤ÆËÜºî¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜºî¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÊª¸ì¤Ï¡¢À¤³¦Åª¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤ï¤ì¤ï¤ì¿ÍÎà¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿¡ÈÌÛ¼¨Ï¿¡É¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ì¤È¤â¡½¡£
¡¡¡¡±Ç²è¡Ø28Ç¯¸å...¡Ù¤Ï¡¢6·î20Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡¡¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼¡á¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Ï¡¢¡Ø¥¥Ã¥¯¡¦¥¢¥¹¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¥¥Ã¥¯¡¦¥¢¥¹Ìò¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤ËÃÎ¤é¤ì¡¢Æ±»þ´ü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Î¡¼¥¦¥§¥¢¥Ü¡¼¥¤ ¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Î¤¢¤¤¤Ä¡Ù¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥µ¥à¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼¡á¥¦¥Ã¥É¤È»£±Æ¸½¾ì¤ÇÎø¤ËÍî¤Á¡¢2012Ç¯¤Ë·ëº§¡£¥µ¥à¤ÎÁ°É×¤È¤ÎÌ¼2¿Í¤È¡¢¼«¿È¤È¥µ¥à¤È¤ÎÌ¼2¿Í¤Î¡¢4¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤é¥Þ¡¼¥Ù¥ë±Ç²è¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¯¥¤¥Ã¥¯¥·¥ë¥Ð¡¼Ìò¤ä¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥Î¡¼¥é¥ó´ÆÆÄ¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥¢¥¯¥·¥ç¥óÄ¶Âçºî¡Ø¥Æ¥Í¥Ã¥È¡Ù¤Î¥¢¥¤¥ô¥¹Ìò¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10Âå¤Ë¤·¤Æ23ºÐÇ¯¾å¤Î´ÆÆÄ¤Èº§Ìó¤ò¤·¤¿ºÝ¡¢À¤´Ö¤«¤é¤Ï¸·¤·¤¤È¿±þ¤ò¼õ¤±¤ë¤â¡ÖÇ¯Îðº¹¤Ï´¶¤¸¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤íÈà½÷¤Î¤Û¤¦¤¬¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¡×¤È¡¢ÈãÈ½¤ÏÁ´¤¯µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸µ¡¹¤Î³èÆ°Ì¾¡Ö¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡×¤«¤é·ëº§¤òµ¡¤ËºÊ¤ÎÀ«¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸½ºß¤ÎÌ¾Á°¤Ë²þÌ¾¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½÷À¤¬ÃËÀ¤ÎÌ¾Á°¤Ë¹ç¤ï¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£ËÍ¤ÏÈà½÷¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤¬ËÍ¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤Í¡×¤È¡¢ºÊ¤Ø¤ÎÅ®°¦¤Ö¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ø007¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼ç¿Í¸ø¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Ü¥ó¥ÉÌò¤Î¼¡´ü¸õÊä¤È¤·¤Æ¤â¥¦¥ï¥µ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢5ÂåÌÜ¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Ü¥ó¥É¤òÌ³¤á¤¿¥Ô¥¢¡¼¥¹¡¦¥Ö¥í¥¹¥Ê¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤â¤·Èà¤¬¤½¤ì¤òË¾¤ó¤Ç¡¢Íß¤·¤Æ¡¢¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢º£¤âºÇ¤â¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¤ÏËÜºî¤Ç¡¢Â©»Ò¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤È¸¶°øÉÔÌÀ¤ÎÆñÉÂ¤Ë¶ì¤·¤àºÊ¥¢¥¤¥é¤Î¤¿¤á¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤Éã¿Æ¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¤òÇ®±é¡£Èà¤é¤Ï¶§Ë½²½¤·¤¿´¶À÷¼Ô¤¬Ì¤¤ÀÌ¢±ä¤ë¶²¤í¤·¤¤À¤³¦¤Ç¡¢À¸¤±ä¤Ó¤ë¤¿¤á¤Ë³°³¦¤«¤éÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿¸ÉÅç¤Ø¤ÈÆ¨¤ì¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Åç¤«¤é°ìÅÙ¤â½Ð¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤È¶¦¤Ë¤¢¤ë¡È¶ËÈëÇ¤Ì³¡É¤Î¤¿¤á¤ËËÜÅÚ¤Ø¸þ¤«¤¦¡£
¡¡¶§Ë½¤Ê´¶À÷¼Ô¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤é¡ÈºÇ¸å¡É¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¤È»à¤¬ÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢Éã¤È»Ò¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤¿ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¡¼¥í¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ï¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç²ÈÂ²¤È¤¤¤¦°Â¿´¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢°é»ùÊü´þ¡¢¥Í¥°¥ì¥¯¥È¡¢¥È¥é¥¦¥Þ¡¢¶²ÉÝ¤Ê¤É¡¢»Ò¤ò»ý¤Ä¿Æ¤¬Ã¯¤·¤â»ý¤Á¤¦¤ë¤¢¤é¤æ¤ë»ö¾Ý¤ä´¶¾ð¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤«¤é´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ÓÇÑ¤·¤¿À¤³¦¤òÉ¬»à¤ËÀ¸¤¤ëÉã»Ò¤¬°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¶²ÉÝ¤òÌ£¤ï¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡¡¡Ø28Æü¸å...¡Ù°ÊÍè½½¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤ËËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇºÆ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¥À¥Ë¡¼¡¦¥Ü¥¤¥ë¤È¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¬¡¼¥é¥ó¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ø28Æü¸å...¡Ù¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î¥¸¥à¤ò±é¤¸¡¢¡Ø¥ª¥Ã¥Ú¥ó¥Ï¥¤¥Þ¡¼¡Ù¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼¤¬¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤ÆËÜºî¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜºî¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÊª¸ì¤Ï¡¢À¤³¦Åª¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤ï¤ì¤ï¤ì¿ÍÎà¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿¡ÈÌÛ¼¨Ï¿¡É¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ì¤È¤â¡½¡£
¡¡¡¡±Ç²è¡Ø28Ç¯¸å...¡Ù¤Ï¡¢6·î20Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£