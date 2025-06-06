¼Æºé¥³¥¦¡¢ÂÀ¤â¤â¤Î¤¾¤¯ÂçÃÀÈþµÓ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¡Ö´ãÊ¡¤¹¤®¤ë¡×
½÷Í¥¡¦¼Æºé¥³¥¦¡Ê43¡Ë¤¬¡¢6·î3Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÂÀ¤â¤â¤¬¤Î¤¾¤¯ÈþµÓ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò´Þ¤à¡¢¼«Á³ÂÎ¤¢¤Õ¤ì¤ë18Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Æºé¤Ï¡ÖIntertwinin¡Ç souls¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ä°¦Ç¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¡¢ÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¡£ÌÚ¤Î¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤Ã¤¿1Ëç¤Ç¤Ï¡¢Ä¶¥ß¥Ë¾æ¤Î¥Ü¥È¥à¥¹¤«¤é¥¹¥é¥ê¤È¤Î¤Ó¤¿ÂÀ¤â¤â¤¬ÂçÃÀ¤Ë¤Î¤¾¤¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ê¤¬¤é¤â°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ë¥Ðー¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ä½Å¸ü´¶¤Î¤¢¤ë¥Öー¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³ー¥Ç¤â±Ç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¹¤Î¹â¤µ¤â¸÷¤ëÆâÍÆ¤Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥³ー¥Ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥ë¥Ðー¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤äÂ¸ºß´¶¤¢¤ë¥Öー¥Ä¤Î¥»¥ó¥¹¤âÏÃÂê¤Ë¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö´ãÊ¡¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¼«Á³ÂÎ¤Ê¤Î¤ËÈþ¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¸æ¸æÂ¤¬âÁ¤·¤¤¡Ä¡×¡Ö¥Öー¥Ä¤Î¹ç¤ï¤»Êý¤¬¤µ¤¹¤¬¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø»ä¤È¤â¤Ë½¼¼Â¤Ö¤ê¤¬ÅÁ¤ï¤ëÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÇ®»ëÀþ¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ê»²¹Í¡Ëhttps://www.instagram.com/p/DKcIQeZv81s/