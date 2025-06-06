『タイプロ』や『ボイプラ』出身者も！韓国、日本、中国、タイ出身の総勢30人、多様な才能を競うボーイズグループオーディション番組『B:MY BOYZ』ABEMAで配信決定
2025年6月14日（土）午後5時より『B:MY BOYZ』がABEMAにて日韓同時・国内独占配信されることが決定した。
このたび日韓同時・国内独占配信が決定した『B:MY BOYZ』（ビーマイボーイズ）は、総勢30人のグローバル人材が参加し、ボーカル、パフォーマンス、プロデュースなど、多様な才能を競うボーイズグループオーディション番組。本番組は、現在のグローバルK-POPを牽引するトップアイドルが、30人の参加者の中から直接“NEXTアイドル”を選抜する方式で進行する。
参加者は韓国、日本、中国、タイ出身の30人で、日本からはヒロト（20歳）、アイ（19歳）、カイ（18歳）、ハルト（21歳）、そしてABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。向日葵編』やtimeleszの追加メンバーを決定するオーディション番組『timelesz project -AUDITION-』に参加したイクト（21歳）、2023年にABEMAにて放送されたグローバルボーイズオーディション番組『BOYS PLANET』出演のヒョウ（23歳）ら計6名が参加。また参加者を見守る番組MCにはi-dleのミヨン、そしてDEXが就任することが決定した。
上段左から：ヒョウ、アイ、カイ
下段左から：ヒロト、イクト、ハルト
総勢30人のグローバル人材が“NEXTアイドル”の座をかけてデビューを目指すオーディション番組『B:MY BOYZ』は、ABEMAにて2025年6月14日（土）午後5時から日韓同時で、国内独占・無料配信される。
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