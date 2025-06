モデル プレス=2025/06/06】8月6日に 京セラ ドーム大阪にて開催されるファッション イベント 『KANSAI COLLECTION 2025 AUTUMN&WINTER』(以下、関コレ)より、第2弾出演者が発表された。MCを務めるのは、5度目となる 朝日奈央 。2025年8月に自身がかつて所属した「アイドリング!!!」の解散10周年を記念した復活LIVEを開催することが話題を呼んでいる。ステージでは、バラエティで培った抜群のトーク力で盛り上げる。

◆「KANSAI COLLECTION 2025 AUTUMN&WINTER」概要

「関コレ」初のライブ披露が決定しているiLIFE!からは、CM出演など個人でも活躍中のあいすと、2025年5度目の単独生誕祭を控える心花りりが出演。 アイドル とは違った一面をランウェイで披露する。さらに、今回の「関コレ」出演が発表されたKep1erを生み出したオーディション番組「Girls Planet 999:少女祭典」出演で話題になり、日本でも活躍中の中国人歌手Sury Suも。韓国の恋愛リアリティ番組「脱出おひとり島3」 出演で話題の モデル インフルエンサー SieunYu。そして、先日Ray専属 モデル 卒業を発表し女優としても活躍の場を広げる上西星来ら モデル の出演も決定した。また、個性豊かな家族の日常動画が人気の YouTuber ・森ケの日常が「関コレ」に初登場。 YouTuber フォーエイト48のメンバーで、個人チャンネル登録者数417万人、女優としても活躍するあみかも出演。ワイドショー番組に出演し若者目線の鋭いコメントで話題のひまひまら人気クリエイターが観客の視線を釘付けにする。(modelpress編集部)開催日程:2025年8月6日(水)開催時間:11時30分開場/13時開演(全て予定)開催場所: 京セラ ドーム大阪MODEL: 井手上漠 、大谷映美里( =LOVE )、大友花恋、加藤ナナ、齋藤樹愛羅( =LOVE )、坂井仁香(超ときめき◆宣伝部※◆はハートマーク)、白間美瑠、上西星来、鈴木瞳美(≠ME)、菅田愛貴(超ときめき◆宣伝部)、谷崎早耶(≠ME)、ゆりにゃ and moreGUEST:あいす(iLIFE!)、あみか(フォーエイト48)、折田涼夏、きほ、Kirari、心花りり(iLIFE!)、翔、chun、藤咲凪(最終未来少女)、松本ももな(高嶺のなでしこ)、吉井美優 and moreGLOBAL GUEST:SurySu、テリ(Taeri)、SieunYu and moreATHLETE GUEST:臼井麗香、菅沼菜々 and moreCREATOR:えいしとさなです。、えみ姉、おさき、きりまる、さくら、しなこ、になに、ひまひま、MINAMI、Mumei、森ケの日常 and moreARTIST:Kep1er、Billlie、KiiiKiii、iLiFE! and moreOPENING ACT:Pretty Chuu and moreMC: 朝日奈央 【Not Sponsored 記事】