m-flo「come again」をアコースティックアレンジで一発撮り！TikTok総再生数1.5億回超えの代表曲

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■「発売から20年以上経たこのタイミングでの披露ということで、感慨深い『THE FIEST TAKE』でした」（m-flo）

m-floが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』（読み：ザ・ファースト・テイク）に初登場。

2025年にメジャーデビュー25周年を迎える音楽グループ、m-flo。今回披露するのは、2001年に発売された自身の代表曲「come again」。TikTokでの総再生回数が1.5億回を超えるなど、若年層を中心に再度注目されている。

発売から20年以上経った今でも幅広い層に愛され続ける「come again」を、『THE FIRST TAKE』だけのスペシャルなアコースティックアレンジにて一発撮り披露。

『THE FIRST TAKE』第554回は、6月6日22時よりプレミア公開。

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』
https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE
https://www.thefirsttake.jp/

m-flo OFFICIAL SITE
https://www.m-flo.com/