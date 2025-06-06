m-flo「come again」をアコースティックアレンジで一発撮り！TikTok総再生数1.5億回超えの代表曲
■「発売から20年以上経たこのタイミングでの披露ということで、感慨深い『THE FIEST TAKE』でした」（m-flo）
m-floが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』（読み：ザ・ファースト・テイク）に初登場。
2025年にメジャーデビュー25周年を迎える音楽グループ、m-flo。今回披露するのは、2001年に発売された自身の代表曲「come again」。TikTokでの総再生回数が1.5億回を超えるなど、若年層を中心に再度注目されている。
発売から20年以上経った今でも幅広い層に愛され続ける「come again」を、『THE FIRST TAKE』だけのスペシャルなアコースティックアレンジにて一発撮り披露。
『THE FIRST TAKE』第554回は、6月6日22時よりプレミア公開。
YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』
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『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE
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