2位:高松(香川県)/50票

All About ニュース編集部は2025年5月21〜27日、全国10〜60代の男女231人を対象に「かっこいいと思うナンバープレート(近畿〜九州地方)」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、ナンバープレートでかっこいいと思う四国地方の地名ランキングを紹介します!2位は「高松(香川県)」でした。高松市を対象に2020年から交付を開始したナンバーです。高松市は香川県の県庁所在地であり、古くは高松藩の城下町として栄えた歴史もある町。「高松城(玉藻公園)」や「栗林公園」など、近年観光名所として注目されているスポットが点在しています。

1位:愛媛(愛媛県)/76票

回答者からは「四国の中心ってイメージもあるし、『高松』って響きが上品でしっかりしてる印象。落ち着いた都会感もあって、プレートにあるとバランスのいいかっこよさを感じる」(30代女性/秋田県)、「四国で唯一の県名でない表記でかっこいいと思ったからです」(20代女性/徳島県)、「どこの県かわかりにくいのが逆にカッコいい」(20代女性/福岡県)などのコメントがありました。1位は「愛媛(愛媛県)」でした。愛媛県全域を対象に交付されるナンバーです。収穫量全国1位である「いよかん」などのかんきつ類のイメージが強いだけでなく、正岡子規やノーベル賞作家の大江健三郎を輩出。夏目漱石の『坊っちゃん』や司馬遼太郎の『坂の上の雲』の舞台にもなっているなど、文学的な名所としても名高い地名です。回答者のコメントを見ると「蜜柑でパッと浮かぶ認知度が高く目立ちやすい」(30代男性/長崎県)、「字画が多く、漢字にかっこよさを感じるから」(20代女性/大分県)、「愛媛のキャラクターのみきゃんナンバーをSNSで見た事があり有名」(20代女性/千葉県)といった声がありました。※回答者のコメントは原文ママですこの記事の筆者:All About ニュース編集部 プロフィール「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ?」「どうして?」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。(文:All About ニュース編集部)