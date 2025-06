ヴィレッジヴァンガードコーポレーションは、ポケモンたちの“ピース”な暮らしを描いた「ポケピース」のPOP UP STORE「ポケピース POP UP STORE by VILLAGE VANGUARD」を、6月から神奈川県・大阪府、7月からは千葉県・愛知県にて開催する。また開催を記念し、ヴィレッジヴァンガード一部店舗においても「ポケピース」ノベルティフェアをスタートする。

参考:【画像】「ポケピース」ポップアップショップの先行販売商品とフェア対象店舗一覧

ポケモンとにんげんたちが集まるシェアハウスをイメージした本ポップアップショップ。今回はエモンガが遊びにきて、ストア内がさらに楽しい空間になっているようだ。

なお、今回は先行発売商品としてオーロラアクリルキーホルダー(全3種・1,210円)、フレークシール(660円)、「ぬいぐるみ/エモンガ」(2,750円)、「コレクションハウス ~Sweets shop~」(1,540円)、「ちょこんとつながるアクリルスタンド ~Colorful Fruit~」(550円)が販売される(価格はすべて税込)。

■開催会場

・神奈川県横浜ワールドポーターズ4F 4033区画2025年6月20日(金)~6月29日(日)営業時間 10:00-20:00

・大阪府あべのキューズモールB1F サークルプラザ2025年6月20日(金)~6月29日(日)営業時間 10:00-20:00

・千葉県イオンモール幕張新都心1F ホビーコート2025年7月11日(金)~7月21日(月・祝)営業時間 10:00-20:00

・愛知県イオンモール大高1F ブルーコート2025年7月18日(金)~7月27日(日)営業時間 10:00-21:00(文=リアルサウンド編集部)