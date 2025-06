玉野和紀が脚本・構成・演出・振付を手がける舞台『CLUB SEVEN another place II』より、メインビジュアルが公開された。ソング&ダンス、芝居、タップ、ミュージカル、スケッチ、舞台の醍醐味が全て詰った、究極のエンターテインメント・ショー『CLUB SEVEN』。この“怒涛のジェットコースター大娯楽エンターテインメント”は、2003年5月の初演以来、脚本・構成・演出・振付を務める玉野和紀を筆頭に、吉野圭吾、東山義久、西村直人と初演から作品を支える“レジェンド”メンバーをはじめ、ミュージカル界をけん引する才能あふれるキャストたちが、常に全力で作品を盛り上げてきた。

『CLUB SEVEN』には欠かせない怒涛の50音順ヒットメドレーや名物の無茶ぶりコーナーなど、ライブ感満載の本公演。今回は、直近では『CLUB SEVEN 20th Anniversary』に出演、多彩な芸で楽しませる原田優一と、『CLUB SEVEN』メンバーとして『20th Anniversary』から連続出演し、公演に不可欠の存在となりつつある北翔海莉、その北翔と宝塚歌劇団在籍時代トップコンビとして相手役を務め息もぴったりな妃海風が、2021年『CLUB SEVEN ZERO III』以来の出演となる。また、本年4月上演ミュージカル『1789 -バスティーユの恋人たち-』で好演した内海啓貴と、ミュージカル『SONG WRITERS』ベンジャミン・デナーロ役で存在感を見せた蒼木陣が初出演。フレッシュな顔ぶれが加わった。『CLUB SEVEN another place II』は、東京・有楽町よみうりホールにて10月4日〜14日、大阪・サンケイホールブリーゼにて10月24日〜25日上演。※玉野和紀のコメント全文は以下の通り。<コメント全文>■玉野和紀(脚本・構成・演出・振付・出演)さあ! 今回の『CLUB SEVEN another place II』はレジェンド4人に加え、『CLUB SEVEN』出演経験豊富な3人の強者どもが集まりましたぁ〜〜〜!!! さて、この癖の強い強者たちの中に入って新たな2人の若いメンバーがどんな受け答えをするのか?! おそらくブクブクどころかグッツグツの化学変化を起こすことでしょう! 今から楽しみです(笑)。当たり前!と言いますか、何だかそうなってしまったA・Bパターンのスケッチは新作満載! とは言え、人気のスケッチも残しつつより一層パワーアップしてお届けします!当たり前!と言いますか、何だか止めるに止められなくなった50音順ヒットメドレーも歴代最長になります!(今のところ101曲!(汗))とにかく笑って驚いて感動して泣いてまたまた笑ってのジェットコースターエンターテイメント『CLUB SEVEN another place II』を、どうぞお楽しみに!!!CLUB SEVEN部長 玉野和紀