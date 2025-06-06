Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¡»²µÄ±¡Áªµó¤Î´ôÉì¡¦ÏÂ²Î»³Áªµó¶è¤Ç¸õÊä¼Ô¤Î°ìËÜ²½¤òÈ¯É½
²Æ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë»²µÄ±¡Áªµó¤ò¤á¤°¤ê¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï6Æü¡¢´ôÉì¤ÈÏÂ²Î»³¤ÎÁªµó¶è¤Ç¸õÊä¼Ô¤ò°ìËÜ²½¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡Âç¶úÇî»Ö ÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹
¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð»ä¤¿¤ÁÌîÅÞ¤È¤·¤ÆºÇÂç¤Î·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤È¤¤¤¦Ãæ¤ÇÁí¹çÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï¡¢»²±¡Áª¤Ç¶¥¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë1¿Í¶è¤Î´ôÉì¤ÈÏÂ²Î»³Áªµó¶è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸õÊä¼Ô¤ò°ìËÜ²½¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢§Î©·û¤ÏÏÂ²Î»³¤Î¡¢¢§°Ý¿·¤Ï´ôÉì¤Î¡¢¸õÊä¼Ô¤Î¸øÇ§¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¼è¤ê²¼¤²¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢2¤Ä¤ÎÁªµó¶è¤Ç¸ß¤¤¤Ë¸õÊä¼Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Î©·û¤È°Ý¿·¤¬»²±¡Áª¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÊâ¤ß´ó¤Ã¤¿·Á¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´¹ñ¤Ë32¤¢¤ë¡Ö1¿Í¶è¡×¤Ç¤ÏÌîÅÞ¸õÊä¤¬ÍðÎ©¤·¤Æ¤¤¤ëÁªµó¶è¤â¤¢¤ê¡¢°ìËÜ²½¤Ë¸þ¤±¤¿Ä´À°¤ÏÆñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£