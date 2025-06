テレビ朝日主催の真夏の恒例アイドルイベント『六本木アイドルフェスティバル2025』が、7月26日(土)と27日(日)の2日間、六本木ヒルズアリーナで開催されることが発表された。毎年、注目のアイドルたちが集結する同イベント。今年も豪華なラインナップの第1弾出演者が明らかになった。昨年、初出演で話題を呼んだKAWAII LAB.発のSWEET STEADYや、11月に日本武道館公演を成功させたJamsCollectionが、今年もステージに登場する。さらに、Task have Fun、東京女子流、LinQ、虹のコンキスタドール、FES☆TIVE、わーすたといった常連組も名を連ね、六本木の夏を彩る。

一方で、名古屋発のオルタナティブロックアイドル・ジエメイや、テレビ番組『生放送だよ!アイドルお宝くじvol.3』で優勝したUtaGe!など、勢いのある初出演組も登場。また、@JAMシリーズ発の期間限定ユニット・name:CMH、PASSPO☆派生のはっちゃけ隊など、ジャンルも個性も豊かなグループがそろった。今後も出演グループは追加発表予定で、続報にも注目が集まる。【出演アイドル一覧(第1弾・五十音順)】■DAY-1(7月26日)KAWAII LAB. MATES、ジエメイ、JamsCollection、SUPER☆GiRLS、Task have Fun、東京女子流、ドラマチックレコード、NANIMONO、FES☆TIVE、MyDearDarlin'、LinQ and more…■DAY-2(7月27日)AsIs、UtaGe!、かすみ草とステラ、SWEET STEADY、なみだ色の消しごむ、虹のコンキスタドール、name:CMH、はっちゃけ隊、マジカル・パンチライン、まねきケチャ、わーすた and more…