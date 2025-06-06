Image:oppo.com

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、2025年6月4日(水)20時から6月11日(水)1時59分まで「楽天スーパーSALE」が開催中。

「ショップ買いまわり」で最大7,000ポイントがゲットできます。お得に買える3つの攻略法についてはこちら。

現在、Hasselbladとのコラボカメラを搭載したスマートフォン「Find X8」や、 白銀比2.4K大画面で 読みやすさも重視したタブレット「Pad Neo」など、OPPO（オッポ）の最新アイテムがお買い得になっています。

以下の表示価格と販売期間は執筆時のもの。変更の可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

クーポン使用で2,000円オフに！ Hasselbladとのコラボカメラを搭載した「OPPO Find X8」がお買い得

2,000円OFFクーポン★OPPO Find X8 SIMフリー Android simfree 5G スマホ 本体 新品 アンドロイド スマートフォン シムフリー 端末 RAM 16GB AI消しゴム 急速充電 ディスプレイ指紋認証 有機EL DSDV 顔認証 防水 HASSELBLAD AI編集機能 高性能カメラ 望遠レンズ 耐衝撃 139,800円 （2,000円オフクーポン＋ポイント10倍：6月11日1時59分まで） 楽天で購入する PR PR

2,000円オフクーポンにプラスしてスマホケースも付いてくる！ 薄型ボディに大画面を搭載した「OPPO A3 5G」が特価に

2,000円OFFクーポン＋スマホケース付き★ OPPO A3 5G SIMフリー版 Android simfree スマホ 本体 新品 アンドロイド スマートフォン シムフリー 端末 メーカー保証 急速充電 外部メモリ eSIM DSDV おサイフケータイ 顔認証 大容量バッテリー マイナンバーカード対応 耐衝撃 29,800円 （2,000円オフクーポン＋ポイント10倍＋スマホケース：6月11日1時59分まで） 楽天で購入する PR PR

2,000円OFFクーポン＋67W急速充電器付き【楽天1位】OPPO Reno11 A SIMフリー Android simfree 5G スマホ 本体 新品 アンドロイド スマートフォン シムフリー 端末 RAM 8GB AI消しゴム 急速充電 ディスプレイ指紋認証 おサイフケータイ 有機EL DSDV 顔認証 マイナンバーカード 44,408円 （2,000円オフクーポン＋67W急速充電器：6月11日1時59分まで） 楽天で購入する PR PR

2.4K大画面で映像コンテンツも没入感高く楽しめる高機能タブレット「OPPO Pad Neo」がクーポンで2,000円オフ

2,000円OFFクーポン★OPPO Pad Neo タブレット Wi-Fiモデル 日本語版 11.4インチ 本体 新品 アンドロイド 2K Bluetooth 動画視聴 電子書籍 ビデオ電話 大画面 子供 画面分割 クアッドステレオスピーカー 小学生 大容量バッテリー タブレット本体 44,800円 （2,000円オフクーポン＋ポイント10倍：6月11日1時59分まで） 楽天で購入する PR PR

10.3インチの大画面ながら薄さ約6.9mm・重さ約440gの薄型軽量タブレット「OPPO Pad Air 128GB」が、30％オフ＆2,000円オフクーポン

2,000円OFFクーポン★OPPO Pad 2 タブレット Wi-Fiモデル 日本語版 11.6インチ 本体 新品 アンドロイド Android13 2K Bluetooth スタイラスペン キーボード 動画視聴 電子書籍 ビデオ電話 大画面 子供 画面分割 クアッドステレオスピーカー 小学生 62,820円 （10％オフ＋2,000円オフクーポン：6月11日1時59分まで） 楽天で購入する PR PR

2,000円OFFクーポン★OPPO Pad Air 128GB タブレット Wi-Fiモデル 日本語版 10.3インチ 本体 アンドロイド Android13 2K Bluetooth 大画面 子供 Dolby Atmos 画面分割 タブレット端末 クアッドステレオスピーカー 読書 動画視聴 小学生 27,860円 （30％オフ＋2,000円オフクーポン：6月11日1時59分まで） 楽天で購入する PR PR

13.4mmの大型ダイナミックドライバーを搭載した完全ワイヤレスイヤホン「OPPO Enco Air3i」が10％オフ！

OPPO Enco Air3i 完全 ワイヤレスイヤホン インイヤー型 ノイズキャンセリング iPhone Android iPad bluetooth5.3 タッチ操作 ブルートゥース 低遅延 ゲーム ランニング 長時間待機 スポーツ リモート テレワーク マイク 送料無料 軽量 4,482円 （10％オフ：6月11日1時59分まで） 楽天で購入する PR PR

Image/Source:楽天市場