セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2025年6月6日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「スティッチ」 ぬいぐるみ 〜イトコ〜を紹介します☆

セガプライズ ディズニー「スティッチ」 ぬいぐるみ 〜イトコ〜

登場時期:2025年6月6日より順次

サイズ:全長約9×8×15cm

種類:全4種(ディズニー スティッチ、エンジェル、ルーベン、リロイ)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

「ディズニー スティッチ」と、そのイトコにあたる個性豊かなエイリアンたちのぬいぐるみが、セガプライズに登場☆

「ディズニー スティッチ」「エンジェル」「ルーベン」「リロイ」のラインナップで、それぞれのポーズにも注目です。

思わず集めたくなる、かわいいぬいぐるみが揃っています!

ディズニー スティッチ

青いボディに大きな耳が特徴的な「ディズニー スティッチ」

お行儀良く座るポーズが愛らしいデザインです。

エンジェル

ピンクのボディに、愛くるしい仕草がたまらない「エンジェル」も登場。

両手を頬に当てたポーズで、キュートな笑顔を見せています☆

ルーベン

食いしん坊でなまけ者な「ルーベン」は、イエローのボディカラー。

大人しく座るポーズで、こちらを見つめています!

リロイ

「ディズニー スティッチ」とよく似た姿で、赤いボディの「リロイ」

こちらを驚かそうとしているようなポーズも、愛嬌たっぷりです☆

「ディズニー スティッチ」とそのイトコのエイリアンたちが、個性豊かなぬいぐるみになって勢ぞろい。

セガプライズの「スティッチ」 ぬいぐるみ 〜イトコ〜は、2025年6月6日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します!

