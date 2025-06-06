Ä¶ÆÃµÞ¡¦ÁðÀîÂóÌï¡¢¡È½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿·ÝÇ½¿Í¡É¤È17Ç¯±Û¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤¿¡×
¡¡¥á¥¤¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¡õ¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Ä¶ÆÃµÞ¤ÎÁðÀîÂóÌï¤¬6Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡È½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿·ÝÇ½¿Í¡É¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¤¤¤¾Ð´é¡ª¾®·ª½Ü¤È17Ç¯±Û¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿ÁðÀîÂóÌï
¡¡ÁðÀî¤Ï¡¢6ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡Á°8¡§15¡Ë¤ËÄ¶ÆÃµÞ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤ËÀ¸½Ð±é¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥È¡¼¥¯¥²¥¹¥È¤Î¾®·ª½Ü¤ÈÂÐÌÌ¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÍÄ¾¯´ü¤Î¾®·ª¤µ¤ó¤Î·»¤ÎÌò¤Ç½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Æ¡£·ÝÇ½³¦Æþ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿·ÝÇ½¿Í¡£¤½¤³¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÉÏË³ÃË»Ò ¥Ü¥ó¥Ó¡¼¥á¥ó¡Ù¡Ê2008Ç¯¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¾®·ª¤Ï¡Ö¤â¤¦17Ç¯¤â·Ð¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷¸å¡¢ÁðÀî¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤¿¡£¾®·ª½Ü¤µ¤ó Á´Á³ÌÜ¸«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÀµÄ¾¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âÆÏ¤±¤¿¡£Ä«¤«¤é¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¾®·ª¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥¨¥â¤¹¤®¤À¡×¡Ö2¥·¥ç¥Ã¥È»£¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡ª¡×¡Ö¥¿¥¯¥ä¤¯¤ó¤¬´ò¤·¤½¤¦¤Ê¤Î¤³¤Ã¤Á¤â´ò¤·¤¤¤è¡×¡ÖÄ«¤«¤éÁÇÅ¨¤Êµ¤Ê¬¡×¡ÖÎÉ¤¤É½¾ð¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¤¤¤¾Ð´é¡ª¾®·ª½Ü¤È17Ç¯±Û¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿ÁðÀîÂóÌï
¡¡ÁðÀî¤Ï¡¢6ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡Á°8¡§15¡Ë¤ËÄ¶ÆÃµÞ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤ËÀ¸½Ð±é¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥È¡¼¥¯¥²¥¹¥È¤Î¾®·ª½Ü¤ÈÂÐÌÌ¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÍÄ¾¯´ü¤Î¾®·ª¤µ¤ó¤Î·»¤ÎÌò¤Ç½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Æ¡£·ÝÇ½³¦Æþ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿·ÝÇ½¿Í¡£¤½¤³¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÉÏË³ÃË»Ò ¥Ü¥ó¥Ó¡¼¥á¥ó¡Ù¡Ê2008Ç¯¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¾®·ª¤Ï¡Ö¤â¤¦17Ç¯¤â·Ð¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥¨¥â¤¹¤®¤À¡×¡Ö2¥·¥ç¥Ã¥È»£¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡ª¡×¡Ö¥¿¥¯¥ä¤¯¤ó¤¬´ò¤·¤½¤¦¤Ê¤Î¤³¤Ã¤Á¤â´ò¤·¤¤¤è¡×¡ÖÄ«¤«¤éÁÇÅ¨¤Êµ¤Ê¬¡×¡ÖÎÉ¤¤É½¾ð¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£