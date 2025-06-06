¡Ö°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡©¡×¥á¥í¥ó¤ÎÁª¤ÓÊý¤ò¡¢JAÁ´ÇÀ¤¬ÅÁ¼ø
¡¡¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿´Å¤¤¹á¤ê¤ÈÇ»¸ü¤Ê´Å¤µ¤Ç»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÌ¥Î»¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¡Ö¥á¥í¥ó¡×¡£¤À¤¬ÄÄÎó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤É¤ì¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¤½¤ó¤Êµ¿Ìä¤ËÁ´ÇÀ¹ÊóÉô¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@zennoh_official¡Ë¤¬Åú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡Û°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë‼ ¤ª¤¤¤·¤¤¥á¥í¥ó¤ÎÁª¤ÓÊý
¡¡¡Ö¥á¥í¥ó¡×¤Ï¡¢¡ÖÀÄÆù¡×¡ÖÀÖÆù¡×¡ÖÇòÆù¡×¤Î3¼ïÎà¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¡¢½Ü¤Ï5·î¡Á8·î¡£¹âµé¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¡¢¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¤äÂ£ÅúÉÊ¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤À¡£¤µ¤é¤Ë¥Í¥Ã¥È·Ï¤È¥Î¡¼¥Í¥Ã¥È·Ï¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¥Í¥Ã¥È·Ï¤ÏÇ»¸ü¤Ê´Å¤ß¤È¶¯¤¤¹á¤ê¤¬ÆÃÄ§¤À¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ç¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤ó¤Ê¥á¥í¥ó¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£¤Þ¤º¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖÌÖÌÜ¡×¤À¡£¥Í¥Ã¥È¥á¥í¥ó¤ÏÌÖÌÜ¤¬ºÙ¤«¤¯¶Ñ°ì¡£Èé¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¿·Á¯¤Ê¾Úµò¤À¤½¤¦¡£¼¡¤Ë¡Ö·Á¡×¤Ï¡¢º¸±¦ÂÐ¾Î¤ÇÊÑ·Á¤·¤Æ¤Ê¤¤¤â¤Î¡¢¤µ¤é¤Ë½Ï¤·¤¿¥á¥í¥ó¤Ï¡¢Èé¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â¤Õ¤ï¤Ã¤È´Å¤¤¹á¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤½¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¿©¤Ùº¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÃÆÎÏ¡×¤¬Âç»ö¡£¤ª¤·¤êÉôÊ¬¤ËÃÆÎÏ¤¬¤Ç¤Æ¤¤¿¤é¿©¤Ùº¢¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤À½Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¥á¥í¥ó¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¡Ö¤ª¤·¤ê¤ÎÃÆÎÏ¡×¤Ç¿©¤Ùº¢¤¬¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¹ØÆþ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡Û°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë‼ ¤ª¤¤¤·¤¤¥á¥í¥ó¤ÎÁª¤ÓÊý
¡¡¡Ö¥á¥í¥ó¡×¤Ï¡¢¡ÖÀÄÆù¡×¡ÖÀÖÆù¡×¡ÖÇòÆù¡×¤Î3¼ïÎà¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¡¢½Ü¤Ï5·î¡Á8·î¡£¹âµé¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¡¢¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¤äÂ£ÅúÉÊ¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤À¡£¤µ¤é¤Ë¥Í¥Ã¥È·Ï¤È¥Î¡¼¥Í¥Ã¥È·Ï¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¥Í¥Ã¥È·Ï¤ÏÇ»¸ü¤Ê´Å¤ß¤È¶¯¤¤¹á¤ê¤¬ÆÃÄ§¤À¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¿©¤Ùº¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÃÆÎÏ¡×¤¬Âç»ö¡£¤ª¤·¤êÉôÊ¬¤ËÃÆÎÏ¤¬¤Ç¤Æ¤¤¿¤é¿©¤Ùº¢¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤À½Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¥á¥í¥ó¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¡Ö¤ª¤·¤ê¤ÎÃÆÎÏ¡×¤Ç¿©¤Ùº¢¤¬¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¹ØÆþ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£