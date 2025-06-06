　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42963.77　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41217.62　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40953.27　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
39471.61　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
39471.46　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
38870.38　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
38432.98　　新値三本足陽転値
38417.19　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
37989.94　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
37963.99　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
37888.11　　均衡表雲上限(週足)
37887.40　　均衡表転換線(日足)
37874.54　　200日移動平均線

37741.61　　★日経平均株価6日終値

37725.31　　26週移動平均線
37654.36　　6日移動平均線
37510.80　　25日移動平均線
37143.70　　均衡表基準線(日足)
37057.61　　ボリンジャー:-1σ(25日)
36791.45　　均衡表雲下限(週足)
36694.19　　75日移動平均線
36604.42　　ボリンジャー:-2σ(25日)
36508.28　　13週移動平均線
36151.23　　ボリンジャー:-3σ(25日)
35979.15　　ボリンジャー:-1σ(26週)
35595.49　　均衡表基準線(週足)
35187.11　　均衡表雲上限(日足)
35026.61　　ボリンジャー:-1σ(13週)
34755.06　　均衡表雲下限(日足)
34643.40　　均衡表転換線(週足)
34233.00　　ボリンジャー:-2σ(26週)
33544.94　　ボリンジャー:-2σ(13週)
32486.85　　ボリンジャー:-3σ(26週)
32063.28　　ボリンジャー:-3σ(13週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　38.38(前日38.18)
ST.Slow(9日)　　39.05(前日42.35)

ST.Fast(13週)　 88.68(前日87.87)
ST.Slow(13週)　 84.40(前日84.13)

［2025年6月6日］

株探ニュース