

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





42963.77 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41217.62 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40953.27 ボリンジャー:＋3σ(13週)

39471.61 ボリンジャー:＋2σ(13週)

39471.46 ボリンジャー:＋1σ(26週)

38870.38 ボリンジャー:＋3σ(25日)

38432.98 新値三本足陽転値

38417.19 ボリンジャー:＋2σ(25日)

37989.94 ボリンジャー:＋1σ(13週)

37963.99 ボリンジャー:＋1σ(25日)

37888.11 均衡表雲上限(週足)

37887.40 均衡表転換線(日足)

37874.54 200日移動平均線



37741.61 ★日経平均株価6日終値



37725.31 26週移動平均線

37654.36 6日移動平均線

37510.80 25日移動平均線

37143.70 均衡表基準線(日足)

37057.61 ボリンジャー:-1σ(25日)

36791.45 均衡表雲下限(週足)

36694.19 75日移動平均線

36604.42 ボリンジャー:-2σ(25日)

36508.28 13週移動平均線

36151.23 ボリンジャー:-3σ(25日)

35979.15 ボリンジャー:-1σ(26週)

35595.49 均衡表基準線(週足)

35187.11 均衡表雲上限(日足)

35026.61 ボリンジャー:-1σ(13週)

34755.06 均衡表雲下限(日足)

34643.40 均衡表転換線(週足)

34233.00 ボリンジャー:-2σ(26週)

33544.94 ボリンジャー:-2σ(13週)

32486.85 ボリンジャー:-3σ(26週)

32063.28 ボリンジャー:-3σ(13週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 38.38(前日38.18)

ST.Slow(9日) 39.05(前日42.35)



ST.Fast(13週) 88.68(前日87.87)

ST.Slow(13週) 84.40(前日84.13)



［2025年6月6日］



株探ニュース

