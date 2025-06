東方神起のチャンミンによる初の全国コンサートツアー<CHANGMIN from 東方神起 CONCERT TOUR 2025>の開催が発表された。 ツアーは9月3日の東京国際フォーラム・ホールAを皮切りに全国8都市18公演を予定しているが、海外アーティスト史上最多のドーム公演数を誇る東方神起のソロ公演とあって、今からプレミアムな公演になることは間違いないだろう。 さらに、開催を記念し「Maniac -Japanese Ver.-」デジタル配信もスタート。チャンミンのパワフルで表現力豊かな歌声にコンサートツアーに向けた期待もさらに膨らんでいる。 コンサート情報<CHANGMIN from 東方神起 CONCERT TOUR 2025>2025年9月3日(水)[東 京]東京国際フォーラム・ホールA2025年9月4日(木)[東 京]東京国際フォーラム・ホールA2025年9月5日(金)[東 京]東京国際フォーラム・ホールA2025年9月13日(土)[石 川]本多の森北電ホール2025年9月14日(日)[石 川]本多の森北電ホール2025年9月16日(火)[北海道]カナモトホール(札幌市民ホール)2025年9月17日(水)[北海道]カナモトホール(札幌市民ホール)2025年9月20日(土)[兵 庫]神戸国際会館こくさいホール2025年9月21日(日)[兵 庫]神戸国際会館こくさいホール2025年9月28日(日)[広 島]広島文化学園HBGホール2025年9月29日(月)[広 島]広島文化学園HBGホール2025年10月10日(金)[福 岡]福岡サンパレス2025年10月11日(土)[福 岡]福岡サンパレス2025年10月14日(火)[大 阪]オリックス劇場2025年10月15日(水)[大 阪]オリックス劇場2025年10月17日(金)[愛 知]愛知県芸術劇場 大ホール2025年10月18日(土)[愛 知]愛知県芸術劇場 大ホール2025年10月19日(日)[愛 知]愛知県芸術劇場 大ホール ▼詳細はコチラhttps://toho-jp.net/news/detail.php?id=1125429 リリース情報https://TOHOSHINKI.lnk.to/CHANGMIN_Maniac_JP

The post 東方神起チャンミン、初の全国コンサートツアー開催決定 first appeared on BARKS.