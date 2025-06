「YOUR FREEDOM 自分を新しくする自由を。」がブランドメッセージのジーユーは、人気キャラクター「エスターバニー」との初となるコラボレーションコレクションを、6月20日から、全国のジーユー店舗およびオンラインストアで販売を開始する。

エスターバニーは、韓国系アメリカ人であるエスター・キム氏がデザインした、POPでガーリーなテイストのバニーのキャラクター。世代や文化を超えたメッセージをみんなに届け、自分自身を愛するということを大切にしている。

同コレクションは、このコラボレーションだけのオリジナルの描きおろしメッセージ「I CAN BE MYSELF AROUND MY FRIENDS」をコンセプトにしたポジティブでキュートなデザインで、みんなを元気にするラインアップとなっている。



「ウィメンズ」のラインアップ(一部)

“好きなものが同じな仲良し姉妹”をテーマに、性格は違うけれど二人ともエスターバニーが大好きで、エスターバニーのように自分を大事にしたい“仲良し姉妹”をイメージしたアイテムを、ウィメンズとティーンで展開する。

同コレクションのコンセプト「I CAN BE MYSELF AROUND MY FRIENDS」に加え、エスター・キム氏が描きおろした3人のバニーが仲良く並んだイラストなど、同コレクションだけのデザインに注目してほしいとのこと。



「ティーン」のラインアップ(一部)

ウィメンズは、サイドがシャーリングデザインになったグラフィックTシャツや、ギャザーハンドルが特徴のミニバッグなど、身に着けるだけで元気になれるようなメッセージをふんだんに盛り込んだデザインを展開する。ティーンは、スキッパーやクロップドTなどトレンドのトップスや、キャップやソックス、そしてバニーの顔モチーフのチャームなど、コーディネートを彩るグッズも登場し、キュートなバニーを楽しめるアイテムが豊富に揃う。

[小売価格]390円〜2990円

[発売日]6月20日(金)

ジーユー=https://www.gu-global.com/jp/ja