2025年6月4日〜10月13日(祝)の期間中、大阪・梅田にある「ASICS GRAND FRONT OSAKA」に、新感覚アクティビティ「DISCOVER. by ASICS」が登場。「DISCOVER. by ASICS」では、音や光、映像を駆使し、自分の特性やライフスタイルにパーソナライズされた体験ができる。今回は、オープンに先立って実施されたメディア向け内覧会に訪れ、実際にアクティビティに参加。その全貌をレポートする。

アシックスが提供する新感覚アクティビティを体験!

体験エリアと販売エリアに分かれている「ASICS GRAND FRONT OSAKA」

専用のモニターで質問に答え、診断を受ける。イヤホンとデバイスを装着して準備万端

診断によって決まった色が参加者を導く

色の動きに合わせて走ったり踊ったりして体を動かす

自分の体を使ってゲームをプレイ

参加者全員が一体となって、空間を彩る

フィナーレで映し出される幻想的な映像

【写真】参加特典は、体験中の自分の姿がプリントされた世界で1枚だけのステッカー

人気のランニングシューズからカジュアルシューズまでがズラリ

アパレル商品はトレンドだけでなく機能性にも注目だ

■パーソナライズされた音楽と運動でリフレッシュ「DISCOVER. by ASICS」は、運動に馴染みのない人でも自然と体を動かしたくなるような仕掛けが詰まったアクティビティ。「運動がより身近に感じるきっかけになれば」という想いから企画されたそう。アシックスによる独自の研究から導き出された「心身にポジティブな影響を与えることができる運動時間『15分9秒』」を、光と音で演出された没入型空間で体験できるプログラムとなっている。アクティビティの参加には事前予約が必要で、1枠の定員は7人となっており、1人でも参加可能だ。参加費は無料で、年齢制限はないため、子どもから大人まで楽しめる。アクティビティは4つのフィールドを順に巡り、所要時間はおよそ30分程度。※15歳以下は保護者の同伴が必要。まずは、1st Field「CHECK IN」で自分と向き合う。専用モニターを使って顔をスキャンし、いくつかの質問に回答。その結果に応じて、自分に合った色とサウンドがあてがわれ、そのあとのフィールドでそれが目印になる。サウンドは6種類あり、さらに体験中の動きに合わせて約100種類の中から効果音がつき、どんどん変化していく。用意されているイヤホンを装着し、自分だけのサウンドを聴きながら体を動かそう。2nd Field「WARP」では、喧騒を遮断した空間で、映像と音を使って表現されたアシックスが掲げる「Sound Mind, Sound Body」を体験。日常から離れ、これから始まるアクティビティへの準備を整える。いよいよ、体を動かす3rd Field「LIGHT」へ。ここで、1st Fieldで付与された自分の色に導かれながら、歩いたり走ったり、ジャンプしたりと、運動を促される。クッションや階段といった障害物もあり、光を追いながら上半身も含めた全身運動をすることも。動きに合わせてイヤホンから流れるサウンドが変化するので、音楽に合わせて楽しもう。最後の4th Field「IMMERSIVE」では、360度の映像プロジェクターと人感センサーが連動し、自分の動きが壁面に投影された映像に反映される。全11種類の中からランダムで3つのゲームが出現するので、目標に向かってボールを蹴ったり、迫りくる障害物を避けたりと、全身を思いきり動かして遊んでみて。フィナーレでは、参加者全員が空間を動き回ることで、壁や床に投影された映像が変化し、デジタルアートが完成。すべての運動を終えると、じんわりと体が温まり、すっきりとした気分に。運動習慣のない人にとってはリフレッシュの機会にもなりそうだ。■体験後はトレンドアイテムもチェック!体験後にはイベントの記録としてオリジナルステッカーがもらえる。参加者ごとにパーソナライズされた3つのデジタルコンテンツがステッカーに記載され、二次元コードからダウンロードが可能。デジタルコンテンツは、体験中のハイライト映像と、自分の動きから生まれた15分9秒のサウンド、そして毎日を少し前向きにするメッセージ。手帳やスマートフォンに貼れるくらいのサイズで、いつでも見返したりサウンドを聴いたりできる。また、店内の販売エリアにはランニングシューズやスポーツウェアだけでなく、日常使いしやすいカジュアルなシューズや、トレンドを取り入れた機能性の高いアパレルもラインナップ。「スポーツのジャンルにこだわらず、さまざまなシーンでアシックス製品を楽しんでほしい」という想いから、空間やスポーツジャンルを区切らず展開している。たとえば、ランニングやバスケットボール、トレーニングのシューズが隣同士で並ぶことも。今後も続々とバリエーションを増やしていく予定とのこと。もちろん、販売エリアには「DISCOVER. by ASICS」の参加有無に関わらず入れるので、ショッピングだけの利用も可能だ。雨が増え、気温が高くなるこれからの時季でも、気軽に体を動かせる「DISCOVER. by ASICS」。家族や友人と一緒に参加し、パーソナライズされたアクティビティやデジタルコンテンツを満喫してみては。取材・文=織田繭(にげば企画)※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。