GUと人気キャラクター「エスターバニー」との初となるコラボレーションコレクションが20日より、全国のGU店舗およびオンラインストアで販売開始されることが決定した。エスターバニーは、韓国系アメリカ人であるエスター・キム氏がデザインした、POPでガーリーなテイストのバニーのキャラクター。世代や文化を超えたメッセージを届け、自分自身を愛するということを大切にしている。

同コレクションは、このコラボレーションだけのオリジナルの描きおろしメッセージ「I CAN BE MYSELF AROUND MY FRIENDS」をコンセプトにしたポジティブでキュートなデザインで、みんなを元気にするラインナップとなっている。“好きなものが同じな仲良し姉妹”をテーマに、性格は違うけれど二人ともエスターバニーが大好きで、エスターバニーのように自分を大事にしたい“仲良し姉妹”をイメージしたアイテムを、ウィメンズとティーンで展開する。コンセプト「I CAN BE MYSELF AROUND MY FRIENDS」に加え、エスター・キム氏が描きおろした3人のバニーが仲良く並んだイラストなど、本コレクションだけのデザインに注目。■エスター・キム氏メッセージエスターバニーのコアコンセプトは 「Love Myself, Love Yourself 」なので、愛にあふれたコレクションを作りたいと考え、本当に自分らしくいられる友達を見つけることはとても大切なことだという想いから、エスターバニーが友達と楽しく過ごしているイラストと、「I CAN BE MYSELF AROUND MY FRIENDS 」というフレーズを作りました。出来上がった商品を見て、本当に愛おしく、想像以上のものができたと実感しています。中でも私のお気に入りは、ピンクのリボンのバッグとキーチャーム。どちらもこのコレクションだけのユニークなデザインなので、自分用にも絶対欲しいです!ジーユーはファッショナブルなアイテムが手頃な価格で手に入り、いろいろなスタイルに挑戦して自分のスタイルを探求できる場所だと感じています。「好きなものを着てファッションを楽しむ」というポジティブなマインドが、エスターバニーのスピリットと共鳴している気がします。みなさんが今回のコレクションをどのように着こなし、スタイリングするのか楽しみです。