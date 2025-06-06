来週の主なマーケットイベント 来週の主なマーケットイベント

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◎経済統計・イベントなど



◇６月９日



０８：５０ 日・実質ＧＤＰ（国内総生産，改定値）

０８：５０ 日・国際収支 経常収支

０８：５０ 日・国際収支 貿易収支

１０：２０ 日・６カ月物国庫短期証券の入札

１０：３０ 中・生産者物価指数

１０：３０ 中・消費者物価指数

１４：００ 日・景気ウオッチャー調査

２３：００ 米・卸売売上高

※中・貿易収支

※オーストラリア，インドネシア，スイス，トルコ，ノルウェー市場が休場



◇６月１０日



０８：０１ 英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査

０８：５０ 日・マネーストック

０９：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数

１０：３０ 豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数

１５：００ 英・失業率

１５：００ 英・失業保険申請件数

※日・工作機械受注額

※日・閣議

※米・３年物国債入札



◇６月１１日



０８：５０ 日・国内企業物価指数

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２１：３０ 米・消費者物価指数

※米・１０年物国債入札



◇６月１２日



０３：００ 米・月次財政収支

０８：０１ 英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数

０８：５０ 日・法人企業景気予測調査

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１５：００ 英・鉱工業生産

１５：００ 英・製造業生産指数

１５：００ 英・商品貿易収支

１５：００ 英・貿易収支

２１：３０ 米・卸売物価指数

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

※米・３０年物国債入札

※フィリピン市場が休場



◇６月１３日



１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１３：３０ 日・鉱工業生産（確報値）

１３：３０ 日・設備稼働率

１３：３０ 日・第３次産業活動指数

１５：００ 独・消費者物価指数（改定値）

１５：４５ 仏・消費者物価指数（改定値）

１８：００ ユーロ・鉱工業生産

１８：００ ユーロ・貿易収支

２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（速報値）

※日・株価指数先物オプションの特別清算指数（ＳＱ）算出







◎決算発表・新規上場など



○６月９日



決算発表：ベステラ<1433>，大盛工業<1844>，アルトナー<2163>，学情<2301>，ランドネット<2991>，ストリーム<3071>，Ｂガレージ<3180>，コーセーＲＥ<3246>，ＬｅＴｅｃｈ<3497>，ミライアル<4238>，Ｂ＆Ｐ<7804>，萩原工業<7856>，きんえい<9636>



○６月１０日



決算発表：グリーンエナ<1436>，柿安本店<2294>，アスカネット<2438>，Ｒフィールド<2910>，ファーマＦ<2929>，アールエイジ<3248>，ポールＨＤ<3657>，ジャストプラ<4287>，ユークス<4334>，ＶＮＸ<4422>，トビラシステム<4441>，トミタ電機<6898>，浜木綿<7682>，ミロク<7983>，シルバライフ<9262>，ＲｅＹｕｕ<9425>，スバル<9632>



○６月１１日



決算発表：ギグワークス<2375>，テンポスＨＤ<2751>，サトウ食品<2923>，ｇｕｍｉ<3903>，イムラ<3955>，神島化<4026>，モイ<5031>，エニーカラー<5032>，プラスゼロ<5132>，リッジアイ<5572>，サムコ<6387>，アイモバイル<6535>，ベストワン<6577>，ハウテレビ<7064>，Ｃａｓａ<7196>，あさくま<7678>，ＧＥＮＤＡ<9166>，シーイーシー<9692>



○６月１２日



決算発表：タイミー<215A>，ハートシード<219A>，アイケイケイ<2198>，モロゾフ<2217>，新都ＨＤ<2776>，アールプラン<2983>，ラクーンＨＤ<3031>，神戸物産<3038>，ジェリビンズ<3070>，丸善ＣＨＩ<3159>，ブッキングＲ<324A>，ＧＡテクノ<3491>，ＤＧ<350A>，ＪＭＨＤ<3539>，ＳＹＳＨＤ<3988>，ビジョナル<4194>，ラクスル<4384>，スマレジ<4431>，セルソース<4880>，Ｐアンチエイ<4934>，ＪＥＨ<5889>，ウエスコＨＤ<6091>，鎌倉新書<6184>，巴工業<6309>，石井表記<6336>，ＷＳＣＯＰＥ<6619>，マクビープラ<7095>，さくらさく<7097>，３ＤＭ<7777>，トーホー<8142>，明豊エンタ<8927>ほか



○６月１３日



決算発表：アストロＨＤ<186A>，日ハウスＨＤ<1873>，ＦＥＡＳＹ<212A>，リベラウェア<218A>，くら寿司<2695>，Ｈａｍｅｅ<3134>，テンシャル<325A>，トーエル<3361>，山岡家<3399>，稲葉製作<3421>，グッドコムＡ<3475>，ＪＳＢ<3480>，エニグモ<3665>，フリービット<3843>，ネオジャパン<3921>，ＨＥＲＯＺ<4382>，サンバイオ<4592>，オハラ<5218>，エコナビスタ<5585>，楽待<6037>，ヤーマン<6630>，三井ハイテク<6966>，アシロ<7378>，ＷＡ<7683>，Ｅインフィニ<7692>，正栄食<8079>，ナレルＧ<9163>，ＡＢ＆Ｃ<9251>，ギフトＨＤ<9279>，イントループ<9556>，ＨＩＳ<9603>，丹青社<9743>ほか



出所：MINKABU PRESS