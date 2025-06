森岡 亮太登壇！なないろ歯科・こども矯正歯科クリニック「マウスピースだけじゃないスポーツ歯科〜年間200症例の選手と関わってきて見えてきたスポーツと歯科の関わり方〜」セミナー

なないろ歯科・こども矯正歯科クリニックは、歯科医師を対象とした、「マウスピースだけじゃないスポーツ歯科〜年間200症例の選手と関わってきて見えてきたスポーツと歯科の関わり方〜」セミナーを、2025年6月29日(日)に兵庫県芦屋市のなないろ歯科・こども矯正歯科クリニック 兵庫・芦屋医院で開催します!

なないろ歯科・こども矯正歯科クリニック「マウスピースだけじゃないスポーツ歯科〜年間200症例の選手と関わってきて見えてきたスポーツと歯科の関わり方〜」セミナー

開催日時:2025年6月29日(日) 10:00〜16:00(予定)

会場 :なないろ歯科・こども矯正歯科クリニック 兵庫・芦屋医院

(〒659-0028 兵庫県芦屋市打出小槌町10-6)

参加費 :50,000円(税込)

定員 :15名(現地参加)・20名(WEB参加)

<お申込方法>

申込フォーム: https://forms.gle/JHWxC1c5hyBkznALA

■『マウスピースだけじゃないスポーツ歯科』

プロアマ含めて年間200人ほどの選手と関わって見えてきたことがあり、それらを歯科医師の方々に共有します。

・単に外傷予防ではなく、選手のパフォーマンス向上を目指してどのようなマウスピースを製作しているのか

・プロ選手は特にリカバリーも大事なので、睡眠用のマウスピースも作成しているが、どのような診査をしてどのようなマウスピースを作成しているのか

・選手の試合スケジュールに基づいて、治療プランを立てて、選手とどのように関わっているのか

・育成と歯科治療及び矯正治療の関係性

・外国人選手と日本人選手でのマウスピースの違いと特徴

・どのようにチームとコンタクトをとってやり取りをしているのか

・どのようなマウスピースを作成し、バイトをどのように設定しているのか及びその調整方法

また、残念ながらプロスポーツ選手と歯科医師はなかなか接点を持つことがありません。

そこで今回、サッカー元日本代表の森岡 亮太さんにも登壇いただき、スポーツ選手の口腔健康管理の重要性を、現役時代の経験を交えてお話しします。

選手生活で気を付けていたこと、代理人との関係、さらにベルギーでの競技生活を通じて得た知見を共有。

普段聞けないことをお話いただきます。

さらに、神戸大学アメリカンフットボール部(RAVENS)の元マネージャーの横野 瑛さんにも、大学スポーツの課題や歯科事情、大学スポーツと社会との接点についてもお話いただきます。

スポーツ歯科は本当にまだまだ可能性があります。

歯科医師が関われることを知ってもらい、実践してもらえる内容となっています。

■講師プロフィール

・森岡 亮太(元日本代表・プロサッカー選手)

京都府出身。

小学生のときに受けた栄養士によるセミナーで、食事の重要性に衝撃を受け、以来食生活を自ら管理するようになる。

プロ入り後は、フィジカル面の課題に直面し、さまざまなトレーニングやコンディショニング法を実践。

常に自分自身と向き合い、「何がパフォーマンスを最大化するのか」を追求してきた。

高校卒業後、ヴィッセル神戸に入団。

同時に早稲田大学人間科学部に入学。

日本代表に選出され、ブラジル代表との試合をきっかけに2016年にヨーロッパへ渡る。

渡欧と同時に早稲田大学を卒業。

以降はポーランド・ベルギーで4クラブを渡り歩き、2024年にヴィッセル神戸へ復帰。

2025年3月に現役を引退。

パフォーマンスの最適化を探る過程で、ヨーロッパ移籍後に感じたのは「歯に対する文化的な意識の違い」。

日本との違いを実感したことがきっかけで、自身も歯への意識を高め、パフォーマンス向上のためにマウスピースを取り入れるようになった。

講師の森岡 亮太さん

・横野 瑛(神戸大学経営学部・4回生)

神戸大学アメリカンフットボール部(RAVENS)元マネージャー

中学・高校では硬式テニス部に所属。

神戸大学入学を機にアメリカンフットボール部に入部。

悲願の日本一に向けて厳しい練習に励む日々。

ケガの影響もあり、2回生の9月にマネージャーに転向。

以来、チームの協賛企業獲得活動やSNS広報、現役生と保護者後援会の橋渡しなどに携わり、縁の下の力持ちとしてチームの日本一達成に向けて奔走。

Instagramのフォロワーを2,000人から3,500人に増加。

協賛企業は7社を獲得。

マネージャーの時になないろ歯科と出会い、スポーツ歯科の重要性を知ることとなり、チームとなないろ歯科との提携に尽力。

なないろ歯科では、大学スポーツと歯科医院との関わりについて、課題抽出や問題解決に向けて携わっている。

引退後は心機一転、就職活動に打ち込み、国内大手企業3社から内定を得る。

・白崎 俊(医療法人なないろ歯科・こども矯正歯科クリニック・理事長)

2012年岡山大学歯学部歯学科卒業。

2018年に香川県仲多度郡多度津町で、医療法人なないろ歯科・こども矯正歯科クリニックを開業。

その後、2022年には沖縄県那覇市で「なは・おもろまち医院」を、2024年には兵庫県芦屋市に「兵庫・芦屋医院」を開業。

現在3医院を展開。

「未来の大人のために、今の大人ができること」を医院理念に、患者さん一人ひとりの悩みに寄り添い、人生100年時代を見据えた診療を提供し、長期的な健康を大切にするクリニックを目指している。

2022年にはMID-Gの理事にも就任。

医療法人の理事長を務める傍ら、歯科医療の発展に尽力。

クリニックの成長と、業界全体の学術・教育・経営の向上を牽引されている。

その他にも、メーカーやスタディーグループでの講演実績が多数。

執筆も行うなど多方面で活躍している。

講師の白崎 俊理事長

